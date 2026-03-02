Polski minister ds. europejskich Ignacy Niemczycki nie leci w poniedziałek na Cypr na posiedzenie unijnych ministrów ds. europejskich. W związku z atakiem drona na brytyjską bazę w Akrotiri na Cyprze prezydencja cypryjska odwołała spotkanie unijnych ministrów.

Polski minister ds. europejskich Ignacy Niemczycki / Kinga Majewska / PAP

Dziś przed godziną 9 prezydencja cypryjska poinformowała nas o odwołaniu nieformalnego spotkania ministrów ds. europejskich w Nikozji, które miało się dziś zacząć - przekazał RMF FM Niemczycki. Powodem jest odwołanie części lotów na Cypr - wyjaśnił urzędnik.

Prezydencja Cypru potwierdza :

"Wczesnym rankiem mieliśmy pojedynczy, odosobniony incydent z udziałem bezzałogowego statku powietrznego (drona), który zaatakował brytyjską bazę w Akrotiri na Cyprze, powodując niewielkie szkody. Dokładne pochodzenie bezzałogowego statku powietrznego jest obecnie weryfikowane, ale potwierdzono, że Republika Cypru nie była celem ataku. W związku z tym nieprzewidzianym zdarzeniem, które niestety wpłynęło na dzisiejsze loty na Cypr, Prezydencja Cypru podjęła decyzję o przełożeniu nieformalnego posiedzenia ministrów ds. europejskich (GAC) na późniejszy termin".

Spotkanie mało rozpocząć się dzisiaj od spaceru po Nikozji i wspólnej kolacji, natomiast właściwe obrady były zaplanowane na wtorek. Ich tematem miało być rozszerzenie UE i przyszły unijny budżet.

Polski minister pozostaje w kontakcie z cypryjską prezydencją. Sytuacja na Cyprze wygląda na stabilną. Wygląda też na to, że to nie Cypr był celem ataków - powiedział Niemczycki, wskazując, że nie wiadomo nawet, czy były one intencjonalne.