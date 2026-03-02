Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że irańska rakieta balistyczna Chejbar trafiła w biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Informacje te podał antyrządowy portal Iran International. Brak oficjalnych potwierdzeń ze strony Izraela.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu / Avi Ohayon / PAP/EPA

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił przeprowadzenie ataku rakietowego na Izrael.

Według IRGC, jedna z rakiet Chejbar uderzyła w biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

Służba prasowa IRGC powiadomiła w komunikacie na Telegramie, że ataki przeprowadzone pociskami Chejbar były "precyzyjne i nagłe", a kompleks rządowy został wskazany jako główny cel.

"Biuro zbrodniczego premiera reżimu syjonistycznego i siedziba dowódcy sił powietrznych tego reżimu zostały zaatakowane" - poinformował IRGC.

Strona izraelska nie skomentowała dotąd informacji o uderzeniu w biuro premiera.

W centralnym Izraelu i okolicach Jerozolimy rozbrzmiewają obecnie syreny alarmowe w związku z irańskim atakiem rakietowym - przekazał portal Times of Israel.

Kolejne ostrzały z Iranu wykryto wkrótce po tym, gdy Siły Obronne Izraela poinformowały ludność cywilną o możliwości opuszczenia schronów.