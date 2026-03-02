Seria głośnych wybuchów nastąpiła w poniedziałek rano w stolicy Kataru, Dosze - informuje Reuters. Eksplozje i syreny alarmowe odnotowano też w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie i Kuwejcie. To efekt eskalacji trwającego trzecią dobę konfliktu amerykańsko-izraelskiego z Iranem i odwet Irańczyków.

Kłęby czarnego dymu nad Dżabal Ali w Dubaju / STRINGER / PAP/EPA

W stolicy Kataru, Dosze, w poniedziałek rano doszło do serii głośnych wybuchów - potwierdziły agencje Reuters i AFP.

Eksplozje oraz syreny alarmowe odnotowano także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie i Kuwejcie.

W Dubaju słychać było dwa wybuchy i przeloty myśliwców, w Abu Zabi - ogromną eksplozję.

Informacje o co najmniej sześciu potężnych hukach w Dosze potwierdzili także obecni na miejscu korespondenci agencji AFP.

Niespokojnie jest również w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Dubaju słyszano "dwa następujące po sobie wybuchy" i przeloty myśliwców, a w Abu Zabi odnotowano "ogromną eksplozję".

Władze Bahrajnu uruchomiły w całym kraju syreny alarmowe. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaapelowało w komunikacie do mieszkańców, by "zachowali spokój i udali się do najbliższego bezpiecznego miejsca".