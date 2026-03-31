Ponad 70 tysięcy złotych wyłudzili od seniorów z Lubelszczyzny dwaj 18-latkowie, którzy udawali lekarzy. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia.

Zdjęcia z zatrzymania fałszywych lekarzy udostępnione przez policję / Policja

Młodzi mężczyźni zostali zatrzymani na Mazowszu, ale ich ofiarami byli seniorzy z Lubelszczyzny.

Małżeństwo seniorów z Lublina uwierzyło w historię o tym, że ich córka przebywa w szpitalu i potrzebuje natychmiastowego leczenia za granicą. Po pieniądze zgłosił się kurier, który miał przekazać gotówkę do szpitala. Emeryci stracili łącznie 62 tysiące złotych - relacjonuje podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.

Kolejna ofiara oszustów pochodziła z Kraśnika. Od niej - również informując o rzekomej chorobie bliskiej osoby - wyłudzili 10 tysięcy złotych.

Policjanci namierzyli oszustów w Nowym Dworze Mazowieckim. Zabezpieczyli cały ich łup.

18-latkowie usłyszeli zarzuty. Jeden z nich został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Kara za oszustwo to maksymalnie 8 lat więzienia.