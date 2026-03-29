49-letni kierowca Audi nie żyje - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło dzisiaj na drodze pomiędzy miejscowościami Komorowo Żuławskie w województwie warmińsko-mazurskim a Przezmark w województwie pomorskim. Samochód uderzył w drzewo.

Tragiczny wypadek na drodze pomiędzy miejscowościami Komorowo Żuławskie a Przezmark, 29 marca 2026 / Komenda Miejska Policji w Elblągu / Policja

Na trasie pomiędzy miejscowościami Komorowo Żuławskie a Przezmark doszło do tragedii. Kierowca Audi z impetem wjechał w drzewo. Policyjne zdjęcia oddają siłę uderzenia - z drzewa zerwana została kora. Za kierownicą siedział 49-latek. Mężczyzna jechał sam, zginął na miejscu.

"Na miejscu pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego, technik kryminalistyki oraz prokurator. Śledztwo wyjaśnieni przyczyny zdarzenia" - poinformował nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu.

/ Komenda Miejska Policji w Elblągu

/ Komenda Miejska Policji w Elblągu