Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych stanowczo zdementowało "pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje", jakoby Polska udostępniła swoją przestrzeń powietrzną do działań ofensywnych przeciwko Federacji Rosyjskiej. Generał Maciej Klisz podkreślił, że tego typu tezy są całkowicie nieprawdziwe i nie mają żadnego potwierdzenia w faktach.

Jak wyjaśniono we wpisie zamieszczonym w serwisie X, czasowe ograniczenia w ruchu lotniczym nie zostały wprowadzone w marcu 2026 roku, lecz już we wrześniu 2025 roku.

Decyzja ta była reakcją na masowe naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. "Decyzje te mają charakter wyłącznie prewencyjny i służą ochronie życia i zdrowia obywateli oraz bezpieczeństwu infrastruktury państwa" - wskazano.