Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych stanowczo zdementowało "pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje", jakoby Polska udostępniła swoją przestrzeń powietrzną do działań ofensywnych przeciwko Federacji Rosyjskiej. Generał Maciej Klisz podkreślił, że tego typu tezy są całkowicie nieprawdziwe i nie mają żadnego potwierdzenia w faktach.

Jak wyjaśniono we wpisie zamieszczonym w serwisie X, czasowe ograniczenia w ruchu lotniczym nie zostały wprowadzone w marcu 2026 roku, lecz już we wrześniu 2025 roku.

Decyzja ta była reakcją na masowe naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. "Decyzje te mają charakter wyłącznie prewencyjny i służą ochronie życia i zdrowia obywateli oraz bezpieczeństwu infrastruktury państwa" - wskazano.

Dowództwo zapewnia, że działa odpowiedzialnie, w ścisłej współpracy z instytucjami państwowymi i sojuszniczymi. Wszelkie sugestie o innych celach tych działań są nieuprawnione i wprowadzają opinię publiczną w błąd - dodano.

Generał Klisz podkreślił, że bezpieczeństwo obywateli pozostaje jego najwyższym priorytetem.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych ograniczeń można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

We wpisie z 3 marca czytamy tam m.in., że na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od 10.03.2026 do 09.06.2026 zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski, w ograniczonej strefie i do wysokości ok. 3 km. Ograniczenia nie dotyczą samolotów pasażerskich, które latają wyżej. Ograniczenie zastąpiło poprzednio obowiązujące.

Zobacz również: