Szwecja - Polska w barażu o mundial. Już dziś o 20.45 najważniejszy od dawna mecz polskiej reprezentacji. Kto jest faworytem spotkania? Bukmacherzy mają swoje typy.

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski na treningu przed meczem ze Szwecją / JONAS EKSTROEMER / PAP/EPA

Ile można wygrać za poprawne wytypowanie wyniku?

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Szwedzkie firmy bukmacherskie wyraźnie wierzą w zwycięstwo Szwecji z Polską w Sztokholmie w finale baraży eliminacji piłkarskich mistrzostw świata.

W przypadku sukcesu gospodarzy można dostać tylko podwójną stawkę zakładu, natomiast w przypadku wygranej Polski prawie czterokrotną.

Ankieta Czy Polska awansuje na mundial 2026? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy Polska awansuje na mundial 2026? Tak 45% Nie 55%

głosów: 5687

Najciekawsze są stawki za trafienie konkretnego wyniku meczu, które proponuje jedna z największych w Szwecji firm bukmacherskich.

Przy zwycięstwie gospodarzy 1:0 jest to 6-1, przy 2:0 9-1, a przy 3:0 aż 17-1. W przypadku 3:2 dla Szwecji zakład zostanie pomnożony razy 29.

W przypadku wygranej Polski 1:0 będzie to 9,5-1, przy 2:0 19-1, a przy 3:0 aż 56-1.

Najwyższą wygrana da obstawienie remisu 3:3 w czasie regularnym - 81-1.

Mecz w Sztokholmie rozpocznie się o godz. 20.45.