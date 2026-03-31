"Kryzys mamy przede wszystkim jeśli chodzi o ropę, paliwa i produkty naftowe, nie bezpośrednio LPG" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Miłosz Motyka. Minister energii przyznał jednak, że rząd myśli o objęciu obniżkami cen także LPG. "W sprawie LPG niewykluczone, że też będziemy podejmować działania" - przyznał Motyka.
Wczoraj, 30 marca, pojawiło się obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Wynika z niego, że od wtorku 31 marca benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł za litr, benzyna 98 - 6,76 zł, a olej napędowy - 7,60 zł. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej będzie groziła karą do 1 miliona złotych. Kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.
Sytuacja jest dynamiczna, ale jest pod kontrolą - powiedział Motyka i dodał, że stacje paliw są monitorowane.
Krajowa Administracja Skarbowa otrzymała w tej sprawie odpowiednie mechanizmy. KAS i tak kontroluje szereg transakcji, jest dostęp do systemu elektronicznego. Nie zyska nadmiarowo nikt na tej sytuacji - podkreślił polityk.
Minister Motyka powiedział, że to będzie zależało od tego, jak będzie kształtować się sytuacja na rynkach. Chcieliśmy zachować elastyczność. Ustawa jest do końca czerwca - powiedział szef resortu energii i dodał, że rząd będzie analizował na bieżąco sytuację.
Jeśli chodzi o ceny na stacjach paliw, to one są determinowane sytuacją na rynkach światowych. Jesteśmy od sytuacji na Bliskim Wschodzie uzależnieni. Robimy wszystko, żeby kierowcom ulżyć - powiedział polityk.
Wkrótce pełne omówienie rozmowy.