"Kryzys mamy przede wszystkim jeśli chodzi o ropę, paliwa i produkty naftowe, nie bezpośrednio LPG" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Miłosz Motyka. Minister energii przyznał jednak, że rząd myśli o objęciu obniżkami cen także LPG. "W sprawie LPG niewykluczone, że też będziemy podejmować działania" - przyznał Motyka.

Wideo youtube

Wczoraj, 30 marca, pojawiło się obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Wynika z niego, że od wtorku 31 marca benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł za litr, benzyna 98 - 6,76 zł, a olej napędowy - 7,60 zł. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej będzie groziła karą do 1 miliona złotych. Kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Sytuacja jest dynamiczna, ale jest pod kontrolą - powiedział Motyka i dodał, że stacje paliw są monitorowane.

Krajowa Administracja Skarbowa otrzymała w tej sprawie odpowiednie mechanizmy. KAS i tak kontroluje szereg transakcji, jest dostęp do systemu elektronicznego. Nie zyska nadmiarowo nikt na tej sytuacji - podkreślił polityk.

Jak długo będą obowiązywać zniżki?

Minister Motyka powiedział, że to będzie zależało od tego, jak będzie kształtować się sytuacja na rynkach. Chcieliśmy zachować elastyczność. Ustawa jest do końca czerwca - powiedział szef resortu energii i dodał, że rząd będzie analizował na bieżąco sytuację.

Jeśli chodzi o ceny na stacjach paliw, to one są determinowane sytuacją na rynkach światowych. Jesteśmy od sytuacji na Bliskim Wschodzie uzależnieni. Robimy wszystko, żeby kierowcom ulżyć - powiedział polityk.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.