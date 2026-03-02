Kilka amerykańskich myśliwców rozbiło się w Kuwejcie. Taką informację przekazało Ministerstwo Obrony tego kraju. Wojsko amerykańskie na razie nie komentuje tych doniesień.

Kłęby dymu w pobliżu ambasady USA w Kuwejcie / -/AFP/East News / East News

Kilka amerykańskich samolotów myśliwskich rozbiło się w poniedziałek rano na terytorium Kuwejtu - poinformowało ministerstwo obrony tego państwa, cytowane przez agencję Reutera. Wszyscy piloci przeżyli.

Do incydentów najprawdopodobniej doszło w związku z operacją, jaką siły amerykańskie od soboty prowadzą wraz z Izraelem przeciwko Iranowi.

Nagrania wideo opublikowane na portalach społecznościowych wskazują, że chodzi o co najmniej jeden samolot typu F-15E.

Myśliwiec wpada w korkociąg i spada na ziemię

Wcześniej media przekazywały informację o jednym myśliwcu, który rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy Ali Al Salem w Kuwejcie. Na nagraniu, które krąży w internecie, widać myśliwiec, który wpada w korkociąg i spada na ziemię. Do zdarzenia, jak sugeruje się na nagraniu, doszło ok. 10 km od amerykańskiej bazy lotniczej Ali Al Salem w Kuwejcie.

Jak podkreślała wcześniej telewizja CNN, nie jest jasne, dlaczego doszło do katastrofy ani do których sił powietrznych należy samolot.