Policjanci z Piaseczna zatrzymali 32-letnią kobietę, która przekroczyła prędkość w Konstancinie-Jeziornie. Jak się okazało, to był dopiero początek listy poważnych naruszeń prawa. Kierująca nie miała uprawnień, a jej samochód nie posiadał ważnych badań technicznych ani obowiązkowego ubezpieczenia OC. Teraz grozi jej nawet do dwóch lat więzienia.

32-letnia kobieta została zatrzymana za przekroczenie prędkości o 21 km/h.

Policjanci ustalili, że kierująca nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów - zostały jej odebrane za jazdę pod wpływem alkoholu.

Samochód nie był dopuszczony do ruchu - nie miał ważnych badań technicznych ani pozwolenia czasowego.

Auto nie posiadało też obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Do zdarzenia doszło na ulicy Borowej w Konstancinie-Jeziornie, gdzie policjanci z Piaseczna przeprowadzali rutynowe kontrole prędkości. W pewnym momencie ich uwagę zwrócił Fiat, którego kierująca przekroczyła dozwoloną prędkość o 21 km/h. Z pozoru zwykłe wykroczenie drogowe bardzo szybko przerodziło się w poważniejszą sprawę.

Lista naruszeń

Podczas sprawdzania danych 32-letniej kobiety w policyjnym systemie informacyjnym okazało się, że nie posiada ona uprawnień do kierowania pojazdami. Prawo jazdy zostało jej odebrane wcześniej za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Mimo to zdecydowała się ponownie wsiąść za kierownicę, łamiąc w ten sposób sądowy zakaz.

Kolejne nieprawidłowości wyszły na jaw podczas kontroli dokumentów pojazdu. Fiat, którym poruszała się kobieta, nie był dopuszczony do ruchu. Zarówno pozwolenie czasowe, jak i badanie techniczne straciły ważność już kilka lat temu. Co więcej, auto nie posiadało obowiązkowego ubezpieczenia OC, co stanowi poważne naruszenie przepisów.

Konsekwencje prawne i policyjna interwencja

Policjanci nie mieli wątpliwości - samochód został odholowany na policyjny parking. 32-latka będzie musiała wytłumaczyć się przed sądem nie tylko z przekroczenia prędkości, ale także z prowadzenia pojazdu po cofnięciu uprawnień oraz braku wymaganych dokumentów i ubezpieczenia. Za prowadzenie auta po odebraniu prawa jazdy grozi jej do dwóch lat pozbawienia wolności.