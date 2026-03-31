W jednej z partii pstrąga łososiowego wędzonego na zimno, który jest dostępny w sklepach sieci Biedronka, wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie skażonego produktu może prowadzić do poważnej choroby - listeriozy, szczególnie groźnej dla kobiet w ciąży, noworodków oraz osób z obniżoną odpornością.

W jednej partii pstrąga łososiowego wędzonego na zimno marki MARINERO wykryto bakterię Listeria monocytogenes.

Produkt został wycofany ze sklepów i magazynów.

Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o wykryciu groźnej bakterii Listeria monocytogenes w jednej z pięciu przebadanych próbek pstrąga łososiowego wędzonego na zimno marki MARINERO. Chodzi o opakowanie 100 g, numer partii 510794, z datą przydatności do spożycia do 8 kwietnia 2026 roku. Produkt został wyprodukowany przez firmę Koral S.A. dla Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela sieci sklepów dyskontowych Biedronka.

Działania producenta

W związku z wykryciem bakterii, producent niezwłocznie zwołał zespół kryzysowy, wdrożył procedurę wycofania produktu z rynku oraz poinformował odpowiednie jednostki certyfikujące. Jednocześnie przeprowadzono analizę zagrożeń i wdrożono działania korygujące oraz zapobiegawcze, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Dystrybutor, we współpracy z producentem, rozpoczął proces wycofywania produktu ze sklepów i magazynów. Przeanalizowano także raporty z regularnych, niezależnych badań laboratoryjnych, które nie wykazały innych nieprawidłowości. Sprawę nadzoruje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kołobrzegu, który zalecił wycofanie i utylizację produktu.

Zalecenia dla konsumentów

Osoby, które zakupiły pstrąga łososiowego wędzonego na zimno marki MARINERO z numerem partii 510794, nie powinny go spożywać. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu produktu - takich jak gorączka, bóle mięśni, biegunka czy objawy grypopodobne - należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Konsumenci są proszeni o zachowanie ostrożności i sprawdzenie, czy nie posiadają w domu produktu objętego wycofaniem. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii monitorują proces wycofania produktu z rynku.

Listerioza

Listerioza największe zagrożenie stanowi dla kobiet w ciąży, noworodków oraz osób z obniżoną odpornością. U kobiet w ciąży najczęściej pojawia się gorączka, objawy grypopodobne, bóle brzucha i pleców, biegunka, wymioty, bóle głowy, mięśni i gardła. U noworodków zakażenie może prowadzić do ciężkich powikłań, a nawet śmierci. U zdrowych dorosłych zakażenie często przebiega bezobjawowo lub ogranicza się do łagodnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych.

Do zakażenia listerią najczęściej dochodzi poprzez spożycie skażonej żywności - niepasteryzowanych produktów mlecznych, niedokładnie umytych owoców i warzyw czy surowego mięsa. Bakterie mogą przenikać do organizmu przez przewód pokarmowy, uszkodzoną skórę, błony śluzowe, a nawet przez łożysko.