Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje wprowadzenie istotnych zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej. Jedną z najważniejszych propozycji jest zastąpienie adresu zameldowania adresem zamieszkania w dokumentach państwowych. Nowe rozwiązania mają ułatwić załatwianie spraw urzędowych i poprawić planowanie usług publicznych. Zmiany mają wejść w życie w 2028 roku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada fundamentalne zmiany w sposobie identyfikowania obywateli w dokumentach państwowych. Obecnie w Polsce funkcjonuje system zameldowania, który często nie pokrywa się z faktycznym miejscem zamieszkania obywateli. Ta rozbieżność powoduje liczne trudności zarówno dla mieszkańców, jak i dla administracji publicznej.

Nowa propozycja zakłada, że w rejestrze PESEL zamiast adresu zameldowania pojawi się adres zamieszkania. To rozwiązanie ma na celu uproszczenie procedur urzędowych i zwiększenie precyzji w planowaniu usług publicznych.

Ułatwienia dla obywateli i administracji

Jednym z kluczowych elementów planowanych zmian jest możliwość zgłaszania miejsca zamieszkania za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Dzięki temu proces stanie się szybszy i bardziej dostępny dla wszystkich obywateli, niezależnie od miejsca pobytu. Zgłoszenie będzie odbywać się w formie prostego oświadczenia, co znacząco ograniczy biurokrację.

Zmiana ta ma również ogromne znaczenie dla samorządów. Dzięki dokładniejszym danym o liczbie mieszkańców, gminy będą mogły lepiej planować usługi publiczne, takie jak oświata, transport czy opieka zdrowotna. Pozwoli to także na bardziej precyzyjne określanie lokalnych potrzeb i efektywniejsze zarządzanie finansami.

Ochrona właścicieli nieruchomości

Wprowadzenie nowego systemu rejestracji adresu zamieszkania budziło obawy właścicieli nieruchomości, którzy bali się nieuprawnionego rejestrowania się osób pod ich adresem. MSWiA przewidziało jednak odpowiednie zabezpieczenia. Właściciele będą mogli wnioskować o weryfikację zgłoszenia miejsca zamieszkania, co pozwoli im skutecznie chronić swoje prawa i interesy.