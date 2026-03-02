"Epicka Furia" to oficjalny kryptonim operacji wojskowej USA i Izraela przeciwko Iranowi, którą Donald Trump rozpoczął w sobotę, 28 lutego. Nieoficjalnie mówi się na nią "Operacja Dekapitacja". Wcześniejsza operacja schwytania prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro realizowana przez amerykańską jednostkę specjalną Delta Force nosiła z kolei kryptonim "Absolute Resolve". Była jeszcze tzw. Południowa Włócznia. Skąd te nazwy?

Zdjęcie udostępnione przez Biuro Prasowe Centralnego Dowództwa USA, które przedstawia samoloty na pokładzie lotniskowca klasy Nimitz USS Abraham Lincoln, przygotowujące się do operacji "Epic Fury"; 28 lutego 2026 / East News

Nazwy amerykańskich operacji wojskowych są nadawane przez odpowiednie dowództwa i regulowane przez wewnętrzne wytyczne Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.

Kryptonimy - oprócz ułatwienia komunikacji - mają przede wszystkim budować odpowiedni wizerunek i wiązać się przesłaniem psychologicznym.

Skąd nazwa "Epicka Furia"? Dlaczego w kontekście działań USA i Izraela w Iranie łączy się z pojęciem "dekapitacja"? O tym poniżej.

Kto decyduje o kryptonimie operacji wojskowej?

Nazwy operacji wojskowych Stanów Zjednoczonych są nadawane przede wszystkim przez wojsko, a dokładniej przez odpowiednie dowództwa operacyjne. Proces ten jest regulowany przez wewnętrzne wytyczne Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Zazwyczaj to sztab operacyjny przygotowuje propozycje nazw, które następnie są zatwierdzane przez wyższe dowództwo. W niektórych przypadkach, szczególnie przy operacjach o dużym znaczeniu politycznym, na ostateczny wybór nazwy może mieć wpływ administracja prezydencka.

Ważny aspekt psychologiczny

Nazwy operacji mają charakter kodowy. Często są wybierane tak, by niosły określony przekaz: zarówno wewnętrzny - dla żołnierzy, jak i zewnętrzny: dla opinii publicznej i sojuszników. Kryptonim operacji ma dwie funckje - ułatwienie komunikacji oraz przede wszystkim kształtowanie wizerunku. Chodzi więc niezaprzeczalnie o aspekt psychologiczny.

Dekapitacja, czyli "Epicka furia"

Poniedziałek to trzeci dzień operacji wojskowej Izraela i USA przeciwko Iranowi pod kryptonimem nadanym przez Pentagon "Epicka Furia". Nazwa nie jest przypadkowa - miała sygnalizować skalę i intensywność uderzeń na cele w Iranie. Donald Trump ogłosił jej rozpoczęcie zapowiadając, że "świat nigdy nie widział niczego podobnego". W swoich mediach społecznościowych napisał z kolei, że armia USA rozpoczęła "dużą operację militarną" w Iranie.

Skąd natomiast skojrzenie ze słowem "dekapitacja" i potoczna nazwa działań - "Operacja Dekapitacja"? Analitycy tłumaczą to jako strategię wojskową, która polega na fizycznej eliminacji wierchuszki, czyli najwyższego kierownictwa, "głowy" państwa czy przywódcy organizacji. Tu nazwa splata się z efektem - ajatollah Ali Chamenei został zabity w swoim biurze w sobotę rano w czasie amerykańsko‑izraelskich nalotów. W niedzielę Donald Trump informował, że dotychczas - oprócz Chameneiego - zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu.