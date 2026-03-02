555 osób w 130 irańskich miastach zginęło od początku sobotnich ataków USA i Izraela – poinformowało w poniedziałek Irańskie Stowarzyszenie Czerwonego Półksiężyca. Prezydent USA sugerował, że Iran "chce rozmawiać", ale zaprzeczył temu Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani. Chiny uznają, że amerykańsko-izraelska operacja w Iranie narusza prawo międzynarodowe. W wyniku ostrzałów wybuchł pożar w jednej z największych bliskowschodnich rafinerii. Najnowsze informacje śledzimy dla was w tej relacji!
Kilka amerykańskich myśliwców rozbiło się w Kuwejcie. Taką informację przekazało Ministerstwo Obrony tego kraju. Wojsko amerykańskie na razie nie komentuje tych doniesień.
Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy do Dubaju do 4 marca, a do Rijadu do 8 marca - podał w poniedziałek rzecznik LOT Krzysztof Moczulski. Loty do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca. Przewoźnik zapewnia, że jest w stałym kontakcie z pasażerami posiadającymi bilety na odwołane rejsy.
Rzecznik saudyjskiego MON-u przekazał stacji Al-Arabijja, że saudyjskie siły przechwyciły dwa drony nad rafinerią Aramco w mieście Ras Tanura.
Nie ma obrażeń wśród cywilów. W rafinerii wybuchł pożar spowodowany przez spadające odłamki. Zakład wstrzymał pracę.
Saudyjski szef resortu energii wskazał z kolei, że pożar ma charakter ograniczony i nie wpływa na dostawy ropy.