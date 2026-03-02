555 osób w 130 irańskich miastach zginęło od początku sobotnich ataków USA i Izraela – poinformowało w poniedziałek Irańskie Stowarzyszenie Czerwonego Półksiężyca. Prezydent USA sugerował, że Iran "chce rozmawiać", ale zaprzeczył temu Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani. Chiny uznają, że amerykańsko-izraelska operacja w Iranie narusza prawo międzynarodowe. W wyniku ostrzałów wybuchł pożar w jednej z największych bliskowschodnich rafinerii. Najnowsze informacje śledzimy dla was w tej relacji!

10:13

10:08

Kilka amerykańskich myśliwców rozbiło się w Kuwejcie. Taką informację przekazało Ministerstwo Obrony tego kraju. Wojsko amerykańskie na razie nie komentuje tych doniesień.

10:03

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy do Dubaju do 4 marca, a do Rijadu do 8 marca - podał w poniedziałek rzecznik LOT Krzysztof Moczulski. Loty do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca. Przewoźnik zapewnia, że jest w stałym kontakcie z pasażerami posiadającymi bilety na odwołane rejsy.

09:44

Rzecznik saudyjskiego MON-u przekazał stacji Al-Arabijja, że saudyjskie siły przechwyciły dwa drony nad rafinerią Aramco w mieście Ras Tanura.

Nie ma obrażeń wśród cywilów. W rafinerii wybuchł pożar spowodowany przez spadające odłamki. Zakład wstrzymał pracę.

Saudyjski szef resortu energii wskazał z kolei, że pożar ma charakter ograniczony i nie wpływa na dostawy ropy.

Rafineria w Ras Tanura jest jedną z największych na całym Bliskim Wschodzie. Ma wydajność 550 tys. baryłek dziennie i służy jako kluczowy terminal eksportowy dla saudyjskiej ropy naftowej.

09:26

Donald Trump w wywiadzie dla amerykańskiej stacji ABC ogłosił triumfalnie, że "dopadł" przywódcę Iranu, zanim ajatollahowi Alemu Chamaneiowi udało się "dopaść" jego samego.

09:23

Chiny uznają, że amerykańsko-izraelska operacja w Iranie narusza prawo międzynarodowe. Pekin wzywa wszystkie strony do zaprzestania walk. Chiński MSZ poinformował także o ewakuacji swoich obywateli i jednej ofierze agresji.

08:49

Pierwsze dni konfliktu nie wskazują, że w Iranie może dojść do przełamania, wyjścia ludzi na ulicę - mówił w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 senator KO Grzegorz Schetyna.

08:38

Pierwsze reakcje rynków na sytuację na Bliskim Wschodzie. Oto kurs ropy, złota, cena dolara i złotego
08:15

MSZ Chin oświadczyło, że amerykańskie i izraelskie ataki na Iran naruszają prawo międzynarodowe oraz wyraziło głębokie zaniepokojenie możliwością rozlania się konfliktu na cały region.

Pekin podkreślił, że należy respektować bezpieczeństwo i integralność terytorialną państw regionu, wezwał wszystkie strony do wstrzymania działań militarnych i zapobieżenia eskalacji walk, a także sprzeciwił się stosowaniu siły w relacjach międzynarodowych, w tym wobec najwyższego przywódcy Iranu.

Jednocześnie Chiny zadeklarowały gotowość do współpracy ze społecznością międzynarodową na rzecz rozwiązania sporu drogą dialogu.

Dodatkowo poinformowano, że z Iranu ewakuowano ponad 3 tys. Chińczyków. Jeden obywatel Chin zginął w Teheranie. Pekin przypomina, by ewakuować się z Iranu możliwie jak najszybciej.

08:08

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w serwisie X, że sytuacja na Bliskim Wschodzie pokazuje, jak trudno zapewnić stuprocentową ochronę przed rakietami balistycznymi i dronami typu "shahed". 

Nawet państwa Zatoki Perskiej, dysponujące nowocześniejszymi i liczniejszymi systemami obrony powietrznej niż te dotąd przekazane nam przez partnerów, nie są w stanie przechwycić wszystkich pocisków ani bezzałogowców - wskazał polityk. 

Jednocześnie Zełenski zapewnił, że państwa, które pomagały Ukrainie w czasie wojny, mogą liczyć na ukraińskie doświadczenie w zakresie obrony powietrznej.

07:51

Irańska agencja prasowa Fars zaprezentowała w nowym filmie propagandowym podziemny arsenał dronów, rzekomo czekających w gotowości na wyrzutniach rakietowych.

Tajne, podziemne tunele pełne dronów bojowych. Irańska propaganda eskaluje
07:41

W pobliżu amerykańskiej ambasady w Kuwejcie widoczny jest słup dymu - przekazała w poniedziałek rano agencja Reutera, powołując się na doniesienia świadków. W najbliższych okolicach placówki dyplomatycznej USA widziane były karetki pogotowia oraz wozy straży pożarnej.

Saudyjski portal Asharq podał, że ambasada wydała ostrzeżenie dla obywateli USA, wzywając ich do "schronienia się i pozostania w domach", podkreślając, że zagrożenie ze strony irańskich rakiet i dronów nadal istnieje. Zalecono, by nie przychodzić do ambasady.

07:33

Wizja Trumpa. To jego scenariusze dla Iranu
07:32

Hiszpański dziennik "El Pais" ostro skomentował ostatni atak USA na Iran, określając działania prezydenta Donalda Trumpa jako lekkomyślne i prowadzące do punktu, z którego może nie być powrotu. Gazeta podkreśla, że bombardowanie Iranu przez Stany Zjednoczone i Izrael nie gwarantuje upadku tamtejszego reżimu, a może wywołać jego desperacką reakcję. Atakując kraje regionu rakietami i dronami, Teheran próbuje rozszerzyć konflikt na Bliskim Wschodzie - pisze "El Pais".

Według medium Trump nie wyczerpał środków dyplomatycznych, a jego działania stanowią pogwałcenie prawa międzynarodowego. Stawką dla USA nie jest już tylko powstrzymanie Iranu przed zdobyciem broni jądrowej, ale zniszczenie reżimu ajatollahów. Dziennik ostrzega, że wezwania do powstania mogą doprowadzić do "krwawej rzezi", jeśli irańska dyktatura skoncentruje się na własnym przetrwaniu.

Gazeta apeluje o pilny powrót do rozmów dyplomatycznych, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli i doprowadzi do wojny totalnej. "El Pais" przypomina, że negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem trwały jeszcze tuż przed atakiem i powinny zostać wznowione oraz wsparte na arenie międzynarodowej.

07:24

Baza brytyjskich sił powietrznych na wyspie została zaatakowana nocą przez drona, co spowodowało niewielkie szkody materialne - potwierdził prezydent Cypru Nikos Christodulidis.

06:58

Silne eksplozje w Dubaju, Dosze i Abu Zabi. Alarm w kilku krajach
06:57

Głośne eksplozje, poprzedzone wyciem syren alarmowych, rozległy się w poniedziałek nad ranem w Jerozolimie i Tel Awiwie - podała AFP. Wybuchy nastąpiły wkrótce po tym, jak izraelskie siły zbrojne poinformowały o wykryciu pocisków rakietowych wystrzelonych z terytorium Iranu.

06:48

Nad Kuwejtem miało dojść do omyłkowego zestrzelenia amerykańskiego myśliwca F-15.

Portal Visegrad 24 pisze, że pilotem, który zdołał się katapultować, zaopiekowała się grupa Kuwejczyków.

06:43

"Stany Zjednoczone - największy sojusznik Rzeczypospolitej Polskiej - straciły dziś trzech swoich synów w ataku odwetowym przeprowadzonym przez Iran. Kilku innych odniosło obrażenia. Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami" - napisał prezydent Karol Nawrocki w serwisie X.

06:40

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że zgodził się na prośbę Stanów Zjednoczonych o wykorzystanie brytyjskich baz wojskowych do przeprowadzania ograniczonych, defensywnych uderzeń na irańskie magazyny i wyrzutnie rakiet.

Brytyjczycy udostępnią bazy do obrony przed Iranem. Co z resztą państw?
