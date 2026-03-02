Rafineria w Ras Tanura jest jedną z największych na całym Bliskim Wschodzie. Ma wydajność 550 tys. baryłek dziennie i służy jako kluczowy terminal eksportowy dla saudyjskiej ropy naftowej.

09:26

Donald Trump w wywiadzie dla amerykańskiej stacji ABC ogłosił triumfalnie, że "dopadł" przywódcę Iranu, zanim ajatollahowi Alemu Chamaneiowi udało się "dopaść" jego samego.

09:23

Chiny uznają, że amerykańsko-izraelska operacja w Iranie narusza prawo międzynarodowe. Pekin wzywa wszystkie strony do zaprzestania walk. Chiński MSZ poinformował także o ewakuacji swoich obywateli i jednej ofierze agresji.

08:49

Pierwsze dni konfliktu nie wskazują, że w Iranie może dojść do przełamania, wyjścia ludzi na ulicę - mówił w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 senator KO Grzegorz Schetyna.

08:38

08:15

MSZ Chin oświadczyło, że amerykańskie i izraelskie ataki na Iran naruszają prawo międzynarodowe oraz wyraziło głębokie zaniepokojenie możliwością rozlania się konfliktu na cały region.

Pekin podkreślił, że należy respektować bezpieczeństwo i integralność terytorialną państw regionu, wezwał wszystkie strony do wstrzymania działań militarnych i zapobieżenia eskalacji walk, a także sprzeciwił się stosowaniu siły w relacjach międzynarodowych, w tym wobec najwyższego przywódcy Iranu.

Jednocześnie Chiny zadeklarowały gotowość do współpracy ze społecznością międzynarodową na rzecz rozwiązania sporu drogą dialogu.

Dodatkowo poinformowano, że z Iranu ewakuowano ponad 3 tys. Chińczyków. Jeden obywatel Chin zginął w Teheranie. Pekin przypomina, by ewakuować się z Iranu możliwie jak najszybciej.

08:08

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w serwisie X, że sytuacja na Bliskim Wschodzie pokazuje, jak trudno zapewnić stuprocentową ochronę przed rakietami balistycznymi i dronami typu "shahed".

Nawet państwa Zatoki Perskiej, dysponujące nowocześniejszymi i liczniejszymi systemami obrony powietrznej niż te dotąd przekazane nam przez partnerów, nie są w stanie przechwycić wszystkich pocisków ani bezzałogowców - wskazał polityk.

Jednocześnie Zełenski zapewnił, że państwa, które pomagały Ukrainie w czasie wojny, mogą liczyć na ukraińskie doświadczenie w zakresie obrony powietrznej.