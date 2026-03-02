Izraelskie wojsko potwierdziło rozpoczęcie kolejnych ataków na stolicę Iranu – Teheran. Irańska agencja informacyjna Tasnim przekazała, że ostrzelano stołeczne centrum policji dyplomatycznej. 555 osób w 130 irańskich miastach zginęło od początku sobotnich ataków USA i Izraela – poinformowało w poniedziałek Irańskie Stowarzyszenie Czerwonego Półksiężyca. Chiny uznają, że amerykańsko-izraelska operacja w Iranie narusza prawo międzynarodowe. Trzy amerykańskie myśliwce runęły w wyniku tzw. przyjacielskiego ognia. Po ostrzałach pożar wybuchł w jednej z największych bliskowschodnich rafinerii. Najnowsze informacje śledzimy dla was w tej relacji!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Izrael rozpoczął kolejne ataki na Teheran (Zdjęcie ilustracyjne) / U.S. Air Force/ABACAPRESS.COM / East News

12:55

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że irańska rakieta balistyczna Chejbar trafiła w biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Informacje te podał antyrządowy portal Iran International. Brak oficjalnych potwierdzeń ze strony Izraela.

12:53

Grecja wyśle dwie fregaty i dwa myśliwce na Cypr, po tym, jak wyspę zaatakował dron. Informację od greckiego urzędnika Ministerstwa Obrony cytuje Reuters.

12:42

Szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul oświadczył w poniedziałek na antenie Deutschlandfunk, że Niemcy nie zamierzają uczestniczyć w działaniach militarnych przeciwko Iranowi. Zaznaczył jednak, że w przypadku ataku na żołnierzy Bundeswehry stacjonujących w regionie mogą oni podjąć działania obronne.

Wadephul podkreślił, że w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii, która zezwala Stanom Zjednoczonym na korzystanie ze swoich baz w regionie, Niemcy nie dysponują tam taką infrastrukturą. Nie mamy też odpowiednich środków wojskowych - zaznaczył.

12:39

12:22

Amerykańskie dowództwo potwierdziło, że trzy amerykańskie myśliwce F-15E Strike Eagle zostały omyłkowo zestrzelone przez kuwejcką obronę powietrzną podczas działań bojowych nad Kuwejtem. Do incydentu doszło 2 marca o godz. 7:00 rano czasu miejscowego, w trakcie walk z irańskimi samolotami, rakietami balistycznymi i dronami.

Wszystkich sześciu pilotów bezpiecznie się katapultowało. Zostali odnalezieni, są w stanie stabilnym.

Przyczyny incydentu są badane.

11:39

Platformy umożliwiające obstawianie politycznych wydarzeń przyciągnęły w ostatnich dniach ogromne zainteresowanie i setki milionów dolarów, budząc jednocześnie poważne wątpliwości prawne i etyczne - podaje Reuters. Tajemniczy inwestorzy zarobili spore sumy na postawieniu na rozpoczęcie amerykańskich ataków na Iran i śmierć ajatollaha Alego Chameneiego.

11:28

Irański ambasador przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Reza Nadżafi poinformował w poniedziałek, że w wyniku operacji wojskowych USA i Izraela trafiony został obiekt jądrowy w Natanz w środkowej części Iranu.

"Wczoraj ponownie zaatakowali pokojowe, strzeżone obiekty jądrowe Iranu" - powiedział cytowany przez Reutersa Nadżafi dziennikarzom podczas spotkania Rady Gubernatorów MAEA.

11:21

Wojna na Bliskim Wschodzie / Adam Ziemienowicz / PAP/REUTERS

11:19

Polski minister ds. europejskich Ignacy Niemczycki nie leci w poniedziałek na Cypr na posiedzenie unijnych ministrów ds. europejskich. W związku z atakiem drona na brytyjską bazę w Akrotiri na Cyprze prezydencja cypryjska odwołała spotkanie unijnych ministrów.

10:55

Po nocnym rakietowym ostrzale Izraela z terytorium Libanu, armia izraelska zaatakowała cele w uważanych za bastion Hezbollahu południowych dzielnicach Bejrutu. Uderzenie było wymierzone w "wysokiej rangi terrorystę" - oświadczyły w poniedziałek Siły Obronne Izraela.

Wcześniej minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył, że po ataku Hezbollahu, szef tej organizacji Naim Kasem znalazł się na celowniku sił izraelskich.

10:39

USA, prowadzące z Izraelem naloty na Iran, nie zwróciły się do nas z prośbą o wykorzystanie brytyjskiej bazy wojskowej na Cyprze - oświadczyła w poniedziałek szefowa MSZ Wielkiej Brytanii Yvette Cooper po nocnym ataku dronów na bazę RAF na wyspie. Potwierdziła, że w incydencie nikt nie ucierpiał.

10:13

Morski transport ropy naftowej / Michał Czernek, Adam Ziemienowicz / PAP

10:08

Kilka amerykańskich myśliwców rozbiło się w Kuwejcie. Taką informację przekazało Ministerstwo Obrony tego kraju. Wojsko amerykańskie na razie nie komentuje tych doniesień.

10:03

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy do Dubaju do 4 marca, a do Rijadu do 8 marca - podał w poniedziałek rzecznik LOT Krzysztof Moczulski. Loty do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca. Przewoźnik zapewnia, że jest w stałym kontakcie z pasażerami posiadającymi bilety na odwołane rejsy.

09:44

Rzecznik saudyjskiego MON-u przekazał stacji Al-Arabijja, że saudyjskie siły przechwyciły dwa drony nad rafinerią Aramco w mieście Ras Tanura.

Nie ma obrażeń wśród cywilów. W rafinerii wybuchł pożar spowodowany przez spadające odłamki. Zakład wstrzymał pracę.

Saudyjski szef resortu energii wskazał z kolei, że pożar ma charakter ograniczony i nie wpływa na dostawy ropy.