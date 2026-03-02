Izraelskie wojsko potwierdziło rozpoczęcie kolejnych ataków na stolicę Iranu – Teheran. Irańska agencja informacyjna Tasnim przekazała, że ostrzelano stołeczne centrum policji dyplomatycznej. 555 osób w 130 irańskich miastach zginęło od początku sobotnich ataków USA i Izraela – poinformowało w poniedziałek Irańskie Stowarzyszenie Czerwonego Półksiężyca. Chiny uznają, że amerykańsko-izraelska operacja w Iranie narusza prawo międzynarodowe. Trzy amerykańskie myśliwce runęły w wyniku tzw. przyjacielskiego ognia. Po ostrzałach pożar wybuchł w jednej z największych bliskowschodnich rafinerii. Najnowsze informacje śledzimy dla was w tej relacji!
Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że irańska rakieta balistyczna Chejbar trafiła w biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Informacje te podał antyrządowy portal Iran International. Brak oficjalnych potwierdzeń ze strony Izraela.
Grecja wyśle dwie fregaty i dwa myśliwce na Cypr, po tym, jak wyspę zaatakował dron. Informację od greckiego urzędnika Ministerstwa Obrony cytuje Reuters.
Szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul oświadczył w poniedziałek na antenie Deutschlandfunk, że Niemcy nie zamierzają uczestniczyć w działaniach militarnych przeciwko Iranowi. Zaznaczył jednak, że w przypadku ataku na żołnierzy Bundeswehry stacjonujących w regionie mogą oni podjąć działania obronne.
Wadephul podkreślił, że w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii, która zezwala Stanom Zjednoczonym na korzystanie ze swoich baz w regionie, Niemcy nie dysponują tam taką infrastrukturą. Nie mamy też odpowiednich środków wojskowych - zaznaczył.
Amerykańskie dowództwo potwierdziło, że trzy amerykańskie myśliwce F-15E Strike Eagle zostały omyłkowo zestrzelone przez kuwejcką obronę powietrzną podczas działań bojowych nad Kuwejtem. Do incydentu doszło 2 marca o godz. 7:00 rano czasu miejscowego, w trakcie walk z irańskimi samolotami, rakietami balistycznymi i dronami.
Wszystkich sześciu pilotów bezpiecznie się katapultowało. Zostali odnalezieni, są w stanie stabilnym.
Przyczyny incydentu są badane.
Platformy umożliwiające obstawianie politycznych wydarzeń przyciągnęły w ostatnich dniach ogromne zainteresowanie i setki milionów dolarów, budząc jednocześnie poważne wątpliwości prawne i etyczne - podaje Reuters. Tajemniczy inwestorzy zarobili spore sumy na postawieniu na rozpoczęcie amerykańskich ataków na Iran i śmierć ajatollaha Alego Chameneiego.
Irański ambasador przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Reza Nadżafi poinformował w poniedziałek, że w wyniku operacji wojskowych USA i Izraela trafiony został obiekt jądrowy w Natanz w środkowej części Iranu.
"Wczoraj ponownie zaatakowali pokojowe, strzeżone obiekty jądrowe Iranu" - powiedział cytowany przez Reutersa Nadżafi dziennikarzom podczas spotkania Rady Gubernatorów MAEA.
Polski minister ds. europejskich Ignacy Niemczycki nie leci w poniedziałek na Cypr na posiedzenie unijnych ministrów ds. europejskich. W związku z atakiem drona na brytyjską bazę w Akrotiri na Cyprze prezydencja cypryjska odwołała spotkanie unijnych ministrów.
Po nocnym rakietowym ostrzale Izraela z terytorium Libanu, armia izraelska zaatakowała cele w uważanych za bastion Hezbollahu południowych dzielnicach Bejrutu. Uderzenie było wymierzone w "wysokiej rangi terrorystę" - oświadczyły w poniedziałek Siły Obronne Izraela.
Wcześniej minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył, że po ataku Hezbollahu, szef tej organizacji Naim Kasem znalazł się na celowniku sił izraelskich.
USA, prowadzące z Izraelem naloty na Iran, nie zwróciły się do nas z prośbą o wykorzystanie brytyjskiej bazy wojskowej na Cyprze - oświadczyła w poniedziałek szefowa MSZ Wielkiej Brytanii Yvette Cooper po nocnym ataku dronów na bazę RAF na wyspie. Potwierdziła, że w incydencie nikt nie ucierpiał.
Kilka amerykańskich myśliwców rozbiło się w Kuwejcie. Taką informację przekazało Ministerstwo Obrony tego kraju. Wojsko amerykańskie na razie nie komentuje tych doniesień.
Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy do Dubaju do 4 marca, a do Rijadu do 8 marca - podał w poniedziałek rzecznik LOT Krzysztof Moczulski. Loty do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca. Przewoźnik zapewnia, że jest w stałym kontakcie z pasażerami posiadającymi bilety na odwołane rejsy.
Rzecznik saudyjskiego MON-u przekazał stacji Al-Arabijja, że saudyjskie siły przechwyciły dwa drony nad rafinerią Aramco w mieście Ras Tanura.
Nie ma obrażeń wśród cywilów. W rafinerii wybuchł pożar spowodowany przez spadające odłamki. Zakład wstrzymał pracę.
Saudyjski szef resortu energii wskazał z kolei, że pożar ma charakter ograniczony i nie wpływa na dostawy ropy.