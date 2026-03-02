Izraelskie wojsko potwierdziło rozpoczęcie kolejnych ataków na stolicę Iranu – Teheran. Irańska agencja informacyjna Tasnim przekazała, że ostrzelano stołeczne centrum policji dyplomatycznej. 555 osób w 130 irańskich miastach zginęło od początku sobotnich ataków USA i Izraela – poinformowało w poniedziałek Irańskie Stowarzyszenie Czerwonego Półksiężyca. Chiny uznają, że amerykańsko-izraelska operacja w Iranie narusza prawo międzynarodowe. Trzy amerykańskie myśliwce runęły w wyniku tzw. przyjacielskiego ognia. Po ostrzałach pożar wybuchł w jednej z największych bliskowschodnich rafinerii. Najnowsze informacje śledzimy dla was w tej relacji!

12:55

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że irańska rakieta balistyczna Chejbar trafiła w biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Informacje te podał antyrządowy portal Iran International. Brak oficjalnych potwierdzeń ze strony Izraela.

12:53

Grecja wyśle dwie fregaty i dwa myśliwce na Cypr, po tym, jak wyspę zaatakował dron. Informację od greckiego urzędnika Ministerstwa Obrony cytuje Reuters.

12:42

Szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul oświadczył w poniedziałek na antenie Deutschlandfunk, że Niemcy nie zamierzają uczestniczyć w działaniach militarnych przeciwko Iranowi. Zaznaczył jednak, że w przypadku ataku na żołnierzy Bundeswehry stacjonujących w regionie mogą oni podjąć działania obronne.

Wadephul podkreślił, że w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii, która zezwala Stanom Zjednoczonym na korzystanie ze swoich baz w regionie, Niemcy nie dysponują tam taką infrastrukturą. Nie mamy też odpowiednich środków wojskowych - zaznaczył.

12:39

12:22

Amerykańskie dowództwo potwierdziło, że trzy amerykańskie myśliwce F-15E Strike Eagle zostały omyłkowo zestrzelone przez kuwejcką obronę powietrzną podczas działań bojowych nad Kuwejtem. Do incydentu doszło 2 marca o godz. 7:00 rano czasu miejscowego, w trakcie walk z irańskimi samolotami, rakietami balistycznymi i dronami.

Wszystkich sześciu pilotów bezpiecznie się katapultowało. Zostali odnalezieni, są w stanie stabilnym.

Przyczyny incydentu są badane.

11:39

Platformy umożliwiające obstawianie politycznych wydarzeń przyciągnęły w ostatnich dniach ogromne zainteresowanie i setki milionów dolarów, budząc jednocześnie poważne wątpliwości prawne i etyczne - podaje Reuters. Tajemniczy inwestorzy zarobili spore sumy na postawieniu na rozpoczęcie amerykańskich ataków na Iran i śmierć ajatollaha Alego Chameneiego.

11:28

Irański ambasador przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Reza Nadżafi poinformował w poniedziałek, że w wyniku operacji wojskowych USA i Izraela trafiony został obiekt jądrowy w Natanz w środkowej części Iranu.

"Wczoraj ponownie zaatakowali pokojowe, strzeżone obiekty jądrowe Iranu" - powiedział cytowany przez Reutersa Nadżafi dziennikarzom podczas spotkania Rady Gubernatorów MAEA.

11:21

11:19

Polski minister ds. europejskich Ignacy Niemczycki nie leci w poniedziałek na Cypr na posiedzenie unijnych ministrów ds. europejskich. W związku z atakiem drona na brytyjską bazę w Akrotiri na Cyprze prezydencja cypryjska odwołała spotkanie unijnych ministrów.

10:55

Po nocnym rakietowym ostrzale Izraela z terytorium Libanu, armia izraelska zaatakowała cele w uważanych za bastion Hezbollahu południowych dzielnicach Bejrutu. Uderzenie było wymierzone w "wysokiej rangi terrorystę" - oświadczyły w poniedziałek Siły Obronne Izraela.

Wcześniej minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył, że po ataku Hezbollahu, szef tej organizacji Naim Kasem znalazł się na celowniku sił izraelskich.

10:39

USA, prowadzące z Izraelem naloty na Iran, nie zwróciły się do nas z prośbą o wykorzystanie brytyjskiej bazy wojskowej na Cyprze - oświadczyła w poniedziałek szefowa MSZ Wielkiej Brytanii Yvette Cooper po nocnym ataku dronów na bazę RAF na wyspie. Potwierdziła, że w incydencie nikt nie ucierpiał.

10:13

10:08

Kilka amerykańskich myśliwców rozbiło się w Kuwejcie. Taką informację przekazało Ministerstwo Obrony tego kraju. Wojsko amerykańskie na razie nie komentuje tych doniesień.

10:03

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy do Dubaju do 4 marca, a do Rijadu do 8 marca - podał w poniedziałek rzecznik LOT Krzysztof Moczulski. Loty do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca. Przewoźnik zapewnia, że jest w stałym kontakcie z pasażerami posiadającymi bilety na odwołane rejsy.

09:44

Rzecznik saudyjskiego MON-u przekazał stacji Al-Arabijja, że saudyjskie siły przechwyciły dwa drony nad rafinerią Aramco w mieście Ras Tanura.

Nie ma obrażeń wśród cywilów. W rafinerii wybuchł pożar spowodowany przez spadające odłamki. Zakład wstrzymał pracę.

Saudyjski szef resortu energii wskazał z kolei, że pożar ma charakter ograniczony i nie wpływa na dostawy ropy.

Rafineria w Ras Tanura jest jedną z największych na całym Bliskim Wschodzie. Ma wydajność 550 tys. baryłek dziennie i służy jako kluczowy terminal eksportowy dla saudyjskiej ropy naftowej.

09:26

Donald Trump w wywiadzie dla amerykańskiej stacji ABC ogłosił triumfalnie, że "dopadł" przywódcę Iranu, zanim ajatollahowi Alemu Chamaneiowi udało się "dopaść" jego samego.

09:23

Chiny uznają, że amerykańsko-izraelska operacja w Iranie narusza prawo międzynarodowe. Pekin wzywa wszystkie strony do zaprzestania walk. Chiński MSZ poinformował także o ewakuacji swoich obywateli i jednej ofierze agresji.

08:49

Pierwsze dni konfliktu nie wskazują, że w Iranie może dojść do przełamania, wyjścia ludzi na ulicę - mówił w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 senator KO Grzegorz Schetyna.

08:38

08:15

MSZ Chin oświadczyło, że amerykańskie i izraelskie ataki na Iran naruszają prawo międzynarodowe oraz wyraziło głębokie zaniepokojenie możliwością rozlania się konfliktu na cały region.

Pekin podkreślił, że należy respektować bezpieczeństwo i integralność terytorialną państw regionu, wezwał wszystkie strony do wstrzymania działań militarnych i zapobieżenia eskalacji walk, a także sprzeciwił się stosowaniu siły w relacjach międzynarodowych, w tym wobec najwyższego przywódcy Iranu.

Jednocześnie Chiny zadeklarowały gotowość do współpracy ze społecznością międzynarodową na rzecz rozwiązania sporu drogą dialogu.

Dodatkowo poinformowano, że z Iranu ewakuowano ponad 3 tys. Chińczyków. Jeden obywatel Chin zginął w Teheranie. Pekin przypomina, by ewakuować się z Iranu możliwie jak najszybciej.

08:08

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w serwisie X, że sytuacja na Bliskim Wschodzie pokazuje, jak trudno zapewnić stuprocentową ochronę przed rakietami balistycznymi i dronami typu "shahed". 

Nawet państwa Zatoki Perskiej, dysponujące nowocześniejszymi i liczniejszymi systemami obrony powietrznej niż te dotąd przekazane nam przez partnerów, nie są w stanie przechwycić wszystkich pocisków ani bezzałogowców - wskazał polityk. 

Jednocześnie Zełenski zapewnił, że państwa, które pomagały Ukrainie w czasie wojny, mogą liczyć na ukraińskie doświadczenie w zakresie obrony powietrznej.

07:51

Irańska agencja prasowa Fars zaprezentowała w nowym filmie propagandowym podziemny arsenał dronów, rzekomo czekających w gotowości na wyrzutniach rakietowych.

07:41

W pobliżu amerykańskiej ambasady w Kuwejcie widoczny jest słup dymu - przekazała w poniedziałek rano agencja Reutera, powołując się na doniesienia świadków. W najbliższych okolicach placówki dyplomatycznej USA widziane były karetki pogotowia oraz wozy straży pożarnej.

Saudyjski portal Asharq podał, że ambasada wydała ostrzeżenie dla obywateli USA, wzywając ich do "schronienia się i pozostania w domach", podkreślając, że zagrożenie ze strony irańskich rakiet i dronów nadal istnieje. Zalecono, by nie przychodzić do ambasady.

07:33

07:32

Hiszpański dziennik "El Pais" ostro skomentował ostatni atak USA na Iran, określając działania prezydenta Donalda Trumpa jako lekkomyślne i prowadzące do punktu, z którego może nie być powrotu. Gazeta podkreśla, że bombardowanie Iranu przez Stany Zjednoczone i Izrael nie gwarantuje upadku tamtejszego reżimu, a może wywołać jego desperacką reakcję. Atakując kraje regionu rakietami i dronami, Teheran próbuje rozszerzyć konflikt na Bliskim Wschodzie - pisze "El Pais".

Według medium Trump nie wyczerpał środków dyplomatycznych, a jego działania stanowią pogwałcenie prawa międzynarodowego. Stawką dla USA nie jest już tylko powstrzymanie Iranu przed zdobyciem broni jądrowej, ale zniszczenie reżimu ajatollahów. Dziennik ostrzega, że wezwania do powstania mogą doprowadzić do "krwawej rzezi", jeśli irańska dyktatura skoncentruje się na własnym przetrwaniu.

Gazeta apeluje o pilny powrót do rozmów dyplomatycznych, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli i doprowadzi do wojny totalnej. "El Pais" przypomina, że negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem trwały jeszcze tuż przed atakiem i powinny zostać wznowione oraz wsparte na arenie międzynarodowej.

07:24

Baza brytyjskich sił powietrznych na wyspie została zaatakowana nocą przez drona, co spowodowało niewielkie szkody materialne - potwierdził prezydent Cypru Nikos Christodulidis.

06:58

06:57

Głośne eksplozje, poprzedzone wyciem syren alarmowych, rozległy się w poniedziałek nad ranem w Jerozolimie i Tel Awiwie - podała AFP. Wybuchy nastąpiły wkrótce po tym, jak izraelskie siły zbrojne poinformowały o wykryciu pocisków rakietowych wystrzelonych z terytorium Iranu.

06:48

Nad Kuwejtem miało dojść do omyłkowego zestrzelenia amerykańskiego myśliwca F-15.

Portal Visegrad 24 pisze, że pilotem, który zdołał się katapultować, zaopiekowała się grupa Kuwejczyków.

06:43

"Stany Zjednoczone - największy sojusznik Rzeczypospolitej Polskiej - straciły dziś trzech swoich synów w ataku odwetowym przeprowadzonym przez Iran. Kilku innych odniosło obrażenia. Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami" - napisał prezydent Karol Nawrocki w serwisie X.

06:40

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że zgodził się na prośbę Stanów Zjednoczonych o wykorzystanie brytyjskich baz wojskowych do przeprowadzania ograniczonych, defensywnych uderzeń na irańskie magazyny i wyrzutnie rakiet.

