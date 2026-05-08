Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył kilka dni temu, że na paradzie w Moskwie, która ma odbyć się 9 maja, mogą pojawić się ukraińskie drony. "Moim zdaniem Zełenski nie zrobi tego błędu i nie zostanie wykonane uderzenie na Plac Czerwony" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 generał Mirosław Różański.

Rosja ogłosiła paradę (wojskową) 9 maja, ale nie będzie na niej sprzętu wojskowego. Stanie się tak po raz pierwszy od wielu lat. Ale podczas tej parady mogą przelecieć ukraińskie drony. I to pokazuje, że nie są już tak silni, jak wcześniej - powiedział Zełenski podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.

Komentując wypowiedź prezydenta Ukrainy, gość Piotra Salaka przyznał, że takie uderzenie podczas parady w Moskwie, która ma się odbyć 9 maja, "zostałoby wykorzystane przez Kreml w taki sposób, że to Ukraina jest agresorem".

Rosja cyniczne wykorzystuje tego typ sytuacje. Zełenski prowadzi słuszną politykę głębokich uderzeń, ale one są wymierzone w infrastrukturę, co wstrzymuje machinę wojenną, która jest napędzana ropą i gazem, które są eksportowane - przyznał generał.

Na pytanie, czy Ukrainy zaczyna wygrywać wojnę, generał powiedział, że "o wygrywaniu nie możemy mówić". Rosja ma świadomość tego, że Ukraina nie tylko przyjmuje ciosy, ale potrafi odpowiedzieć i to skutecznie - podkreślił Mirosław Różański.

Zmiany w BBN

Sławomir Cenckiewicz zrezygnował z szefowania BBN pod koniec kwietnia . Stanowisko to sprawował od sierpnia 2025 roku. Mianował go prezydent Karol Nawrocki. Stało się tak, mimo że w lipcu 2024 r. szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosław Stróżyk zdecydował o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa, wymaganych do dostępu do informacji niejawnych.

Powiem zupełnie wprost każda zmiana związana z tym, że to stanowisko szefa BBN-u opuścił pan Cenckiewicz będzie korzystna - powiedział Różański.

