Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaaprobował ten plan - podał "Financial Times", powołując się na informacje od przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy.

Plan ma poparcie Kijowa

Przywódcy krajów unijnych rozważają podjęcie negocjacji pokojowych z Putinem, ponieważ państwa Wspólnoty są coraz bardziej sfrustrowane rozmowami, jakie w tej sprawie prowadzi administracja prezydenta USA Donalda Trumpa - wyjaśnia brytyjski dziennik.

Antonio Costa powiadomił, że konsultuje się z przywódcami krajów unijnych w poszukiwaniu "najlepszej metody, by zorganizować się i zorientować, co w praktyce jest potrzebne, aby rozmawiać z Rosją, kiedy przyjdzie na to właściwy czas". Zapewnił też, że plan popiera prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Podczas szczytu UE, który odbył się w kwietniu na Cyprze, prezydent Zełenski "zachęcił nas, abyśmy byli przygotowani, by w konstruktywny sposób przyłączyć się do negocjacji" - dodał Costa.

Zastrzegł jednak, że "nikt nie zaobserwował żadnych sygnałów z Rosji" świadczących o tym, że skłonna jest podjąć "poważne negocjacje".

Nic o Ukrainie bez Ukrainy

"FT" przypomina, że zasadą, do której stosuje się UE jest przeciwstawianie się wszelkim decyzjom czy dyskusjom na temat Ukrainy bez udziału władz tego kraju. Jednak teraz wielu unijnych polityków obawia się, że rozmowy pokojowe prowadzone pod egidą USA nie tylko nie przynoszą skutków, ale też niebezpiecznie marginalizują UE i może ona zostać zmuszona do zaakceptowania porozumienia, które uważa za niewłaściwe - wyjaśnia dziennik.

Wysokiej rangi przedstawiciel władz Ukrainy powiedział "FT", że Zełenski prowadzi na ten temat rozmowy z Costą. Dodał też, że Kijów potrzebuje „lepszej koordynacji (działań) na szczeblu europejskim", co mogłoby np. polegać na wyznaczeniu polityka, który w imieniu "wszystkich Europejczyków" prowadziłby rozmowy z Rosją.

Niektórzy przywódcy państw UE, jak premier Belgii Bart De Wever, proponują otworzenie "kanału komunikacyjnego", który pozwoliłby docelowo rozpocząć negocjacje z Kremlem. Inni są jednak zdania, że nie ma zgody wśród 27 krajów unijnych co do tego, kto miałby je reprezentować w rozmowach z Rosją, a ponadto nie wiadomo, co można zaoferować Putinowi.

"FT" przypomina, że do Waszyngtonu udał się główny ukraiński negocjator Rustem Umierow, który prowadzi tam rozmowy z przedstawicielami administracji Trumpa na temat zakończenia wojny.

Zełenski poinformował wcześniej w czwartek, że Umierow omówi kwestie związane z bezpieczeństwem oraz współpracą Ukrainy z USA, uwolnieniem jeńców oraz ożywieniem procesów dyplomatycznych na rzecz zawieszenia broni w wojnie z Rosją.