Od soboty, 9 maja, kierowcy i piesi muszą przygotować się na kolejne utrudnienia na ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Rozpoczyna się przebudowa nowego odcinka tej ważnej arterii, a zmiany w organizacji ruchu będą odczuwalne dla wszystkich użytkowników drogi.

/ Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta /

Przebudowa Grzybowskiej - nowe utrudnienia dla kierowców

Prace remontowe na ulicy Grzybowskiej trwają już od jesieni ubiegłego roku. Teraz roboty przenoszą się na kolejny fragment - pomiędzy Aleją Jana Pawła II a ulicą Żelazną.

Od soboty, 9 maja, kierowcy przejadą tym odcinkiem tylko w jednym kierunku, w stronę Żelaznej, korzystając z południowej jezdni.

W przeciwnym kierunku wyznaczono objazdy ulicami Prostą, Chłodną i Elektoralną lub Aleją "Solidarności" do Alei Jana Pawła II.

Dodatkowo, jadący od placu Grzybowskiego na skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II będą mieli do dyspozycji jeden pas do jazdy prosto, a pozostałe umożliwią skręt w prawo i w lewo.



Zmiany obejmą także ulicę Waliców, gdzie kierunek ruchu zostanie odwrócony - kierowcy będą mogli przejechać do Krochmalnej. Ulica Ciepła i droga wewnętrzna przy przychodni zachowają połączenie z Grzybowską.

Zmiany dotkną również komunikacji miejskiej - trasę zmienią autobusy linii 106 w kierunku Mariensztatu.

Wraz z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu rusza przebudowa kanalizacji deszczowej, rozbiórka chodników oraz modernizacja wodociągu. W kolejnych etapach zaplanowano dalsze prace przy infrastrukturze podziemnej, w tym kanalizacji sanitarnej, oświetleniu ulicznym, sieciach elektroenergetycznych oraz gazociągu.



Na Siedmiogrodzkiej rozpoczęto już układanie warstw bitumicznych. Udostępnienie odcinka od ul. Siedmiogrodzkiej do ul. Przyokopowej do ruchu planowane jest jeszcze przed wakacjami.

Zielona i bezpieczna Grzybowska - co się zmieni po remoncie?

Po zakończeniu inwestycji ulica Grzybowska ma być nie tylko wygodniejsza, ale i bardziej przyjazna mieszkańcom.

Pomiędzy Towarową a Aleją Jana Pawła II powstaną dwie nitki po jednym pasie ruchu, a od Towarowej do Karolkowej - jedna jezdnia. Po obu stronach ulicy pojawią się nowe chodniki oraz drogi lub pasy dla rowerów. Zostanie uporządkowane parkowanie, a także pojawią się nowe przystanki autobusowe.

Wzdłuż ulicy powstaną zieleńce z drzewami, krzewami, bylinami i trawami. Ogrodnicy posadzą ponad sto drzew i aż trzynaście tysięcy krzewów.



Zakończenie wszystkich prac na ulicy Grzybowskiej planowane jest na wiosnę 2027 roku. Do tego czasu mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z okresowymi utrudnieniami.