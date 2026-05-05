Polska Federacja Taekwon-do poinformowała w komunikacie o śmierci Leny Wojtaszek, młodej i niezwykle utalentowanej zawodniczki. Zaledwie 15-letnia sportsmenka z Nysy była wychowanką trenera Marka Wyki i reprezentowała klub OKSW Nysa.

15-letnia Lena Wojtaszek już w tak młodym wieku osiągnęła znaczące sukcesy. Była jedną z najbardziej obiecujących reprezentantek swojego klubu. Trenowała w OKSW Nysa pod czujnym okiem trenera Marka Wyki. Jej talent, determinacja i zaangażowanie były doceniane zarówno przez trenerów, jak i kolegów z drużyny.

Ogromny żal i niedowierzanie

Informacja o śmierci Leny Wojtaszek została przekazana przez Polską Federację Taekwon-do. W komunikacie podkreślono, jak wielkim szokiem była ta wiadomość dla całego środowiska. "Z nieopisanym bólem i żalem informujemy, że odeszła od nas Lena Wojtaszek, 1.dan, wychowanka trenera Marka Wyki (OKSW Nysa). Miała zaledwie 15 lat..." - czytamy w oświadczeniu.

Pogrzeb Leny Wojtaszek odbędzie się 6 maja o godzinie 12.00 w Świdnicy. To właśnie tam rodzina, przyjaciele, trenerzy oraz członkowie klubu będą mogli pożegnać młodą zawodniczkę.