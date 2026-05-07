Premier Donald Tusk spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV. Polityk zdradził, że rozmowa była długa i bardzo nieoficjalna. „Znalazłem kapitalnego rozmówcę. To jest coś wyjątkowego mieć identyczne poglądy na sprawy polityczne” – ocenił Tusk. Papież otrzymał też zaproszenie do Polski. Szef rządu wskazał, że jego przyjazd byłby możliwy w 2028 roku. „Dożyjemy chyba” – żartował.
- Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Donald Tusk zdecydował się wręczyć papieżowi podarunek nawiązujący do miejsca, z którego pochodzi. "Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy" - podkreślił we wpisie na platformie X.