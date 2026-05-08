Trzy niezwykłe teczki z mapami, rysunkami i zapiskami dotyczącymi urządzeń melioracji wodnych w rejonie Myśliborza zostały odkryte i przekazane Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie. Najstarsze z dokumentów pochodzą z końca XVIII wieku.

Unikatowe dokumenty z XVIII wieku odkryte w Myśliborzu. Trafią do Archiwum Państwowego

O odkryciu unikatowych dokumentów poinformował wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Jak wyjaśnił, wśród odnalezionych materiałów znalazły się mapy, szkice i opisy wykonane w języku niemieckim, sporządzone na przełomie XVIII i XIX wieku.

Na najstarszych dokumentach widnieją daty z 1885 roku - zaznaczył wojewoda. To wyjątkowe i unikatowe materiały, które pokazują i opisują, jak dawniej wyglądał nasz region. Przekażemy je do Archiwum Państwowego, aby wzbogaciły wojewódzkie zasoby historyczne i służyły kolejnym pokoleniom - zapowiedział.

Dokumenty zostały odnalezione przypadkowo przez likwidatora Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Myśliborzu podczas porządkowania archiwów tej instytucji. Następnie przekazano je do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, skąd trafią do zbiorów Archiwum Państwowego.

Skarbnica wiedzy o melioracji i hydrotechnice

W trzech teczkach, choć częściowo uszkodzonych, zachowały się nie tylko niemieckojęzyczne mapy i szkice, ale także polskie zapiski administracyjne z lat 50. XX wieku. Zawarte w nich informacje dotyczą urządzeń melioracyjnych, które przez wieki odgrywały kluczową rolę w kształtowaniu krajobrazu i gospodarki wodnej regionu.

Prace melioracyjne i hydrotechniczne były prowadzone w rejonie Myśliborza od wielu pokoleń. Od 1966 roku zadania te realizował Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Myśliborzu, którego działalność obejmowała budowę, modernizację i utrzymanie infrastruktury wodnej. Znalezisko rzuca światło na rozwój tych urządzeń na przestrzeni ponad dwóch stuleci.

Myślibórz - miasto z bogatą historią

Myślibórz, dawniej znany jako Soldin, to miasteczko o średniowiecznym rodowodzie, założone w XIII wieku przez margrabiów brandenburskich. Przez stulecia stanowiło ważny punkt na szlakach handlowych regionu Nowa Marchia, który od początku XVIII wieku był częścią Królestwa Prus. W latach 1816-1945 w skład Powiatu Myśliborskiego (Kreis Soldin) wchodziły także miasta Barlinek, Lipiany oraz Pełczyce.

Odnalezione dokumenty stanowią nie tylko świadectwo historii inżynierii wodnej, ale także są cennym źródłem wiedzy o przemianach społecznych i gospodarczych, jakie zachodziły w tej części Pomorza Zachodniego na przestrzeni wieków.