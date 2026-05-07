Tragedia pod Warszawą. Nie żyją kobieta i jej 67-letni partner, których ciała znaleziono odpowiednio w domu w Raszynie i na cmentarzu w Prażmowie - informują funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

W czwartek około godziny 16:30 na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia w jednym z domów jednorodzinnych w Raszynie (pow. pruszkowski, woj. mazowieckie).

Na miejsce pojechał patrol policji. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zastali na posesji dwoje dzieci, natomiast wewnątrz budynku natrafili na ciało kobiety.

Z informacji, które uzyskali policjanci, wynikało, że przed przyjazdem służb ratunkowych z posesji oddalił się 67-letni partner kobiety.

Natychmiast ogłoszono alarm dla wszystkich funkcjonariuszy w powiecie pruszkowskim i rozpoczęto poszukiwania 67-latka. W działania zaangażowano też stołecznych policjantów i kontrterrorystów.

Około godziny 20:00 ciało mężczyzny znaleziono na cmentarzu w Prażmowie w powiecie piaseczyńskim. Obie miejscowości dzieli nieco ponad 20 kilometrów w linii prostej.

Wiadomo, że dzieci zostały objęte natychmiastową opieką.