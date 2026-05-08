Zdecydowana większość Polek i Polaków nie chce wyjścia z Unii Europejskiej - wynika z najnowszego sondażu Opinia24 dla "Gazety Wyborczej". Tylko 15 procent ankietowanych zagłosowałoby dziś za polexitem.

Ponad połowa Polek i Polaków (53 proc.) nie chce wyjścia z Unii Europejskiej - wynika z najnowszego sondażu Opinia24 dla "Gazety Wyborczej".

Tylko 15 proc. ankietowanych poparłoby dziś polexit - to spadek w porównaniu do wcześniejszych badań.

Gdyby w najbliższą niedzielę odbyło się referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, aż 53 procent badanych opowiedziałoby się za pozostaniem we Wspólnocie. Za polexitem zagłosowałoby jedynie 15 procent respondentów - wynika z badania przeprowadzonego przez pracownię Opinia24. To spadek w porównaniu z wcześniejszymi sondażami, w których liczba przeciwników unijnego członkostwa przekraczała 20 procent.

Dla porównania, w grudniu 2025 roku w badaniu francuskiego magazynu "Le Grand Continent" aż 25 procent Polaków deklarowało chęć opuszczenia Unii . Największy odsetek zwolenników wyjścia odnotowano wtedy we Francji - 27 procent. Średnia unijna była o 8 punktów procentowych niższa niż w Polsce.

Wysoka frekwencja i historyczne porównania

Z sondażu wynika również, że aż 77 procent ankietowanych deklaruje chęć udziału w ewentualnym referendum dotyczącym członkostwa w UE. To znacznie więcej niż podczas historycznego głosowania akcesyjnego z 2003 roku, kiedy frekwencja wyniosła 58,9 procent. Wówczas za przystąpieniem do Unii Europejskiej opowiedziało się 77,5 procent głosujących, a przeciw było 22,5 procent.

Co Polacy cenią w Unii Europejskiej?

Zapytani o największe korzyści płynące z członkostwa w UE, Polacy najczęściej wskazują na bezpieczeństwo militarne (23 procent). Na kolejnych miejscach znalazły się:

finansowe wsparcie rozwoju kraju (18 procent),

swoboda podróżowania po Europie (16 procent),

rosnący dobrobyt w całej Unii (15 procent).

możliwości rozwoju dla polskich firm (13 procent).

Bezpieczeństwo - dwa filary

Badanie pokazuje także, że Polacy chcą opierać bezpieczeństwo kraju na dwóch filarach: europejskim i transatlantyckim. 41 procent respondentów uważa, że gwarancją bezpieczeństwa jest członkostwo zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO. Tylko 25 procent ufa wyłącznie Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, a zaledwie 8 procent widzi gwarancje bezpieczeństwa jedynie w UE.