Prezydent Karol Nawrocki powołał 3 maja Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. W związku z tym Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" przeprowadził sondaż, w którym zapytał Polaków, jak oceniają ustawę zasadniczą. Z badania wynika, że większość respondentów pozytywnie ocenia obowiązującą konstytucję.

Julia Przyłębska i Karol Nawrocki / Wojciech Olkusnik/East News / East News

60 proc. Polaków pozytywnie ocenia obecną konstytucję.

22 proc. badanych wypowiada się o niej negatywnie.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster, aż 60 procent dorosłych Polaków dobrze ocenia obowiązującą konstytucję. To wyraźny sygnał, że większość społeczeństwa jest zadowolona z obecnych rozwiązań prawnych i ustrojowych. Jednocześnie 22 procent respondentów wyraziło negatywną opinię na temat ustawy zasadniczej, a 18 procent nie potrafiło jednoznacznie ocenić jej funkcjonowania.

Debata o nowej konstytucji: społeczeństwo podzielone

Na kolejne pytanie, czy w Polsce powinna zostać uchwalona nowa konstytucja, 42 procent ankietowanych odpowiedziało, że nie widzi takiej potrzeby. Z kolei 37 procent badanych popiera pomysł wprowadzenia nowej ustawy zasadniczej, a 21 procent nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.

Badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" w dniach 5 i 6 maja 2026 roku. Wzięło w nim udział 1024 dorosłych Polaków.

Rada Nowej Konstytucji - nowa inicjatywa prezydenta