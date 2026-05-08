Aktywistki z rosyjskiej grupy Pussy Riot już drugi dzień z rzędu zorganizowały protesty w Wenecji przeciwko obecności Rosji na 61. Biennale Sztuki. Próbowały dostać się do środka fundacji organizującej to wydarzenie.

Protest Pussy Riot w Wenecji / ANDREA MEROLA / PAP/EPA

Aktywistki z grupy Pussy Riot protestują w Wenecji przeciwko obecności Rosji na 61. Biennale Sztuki.

W czwartek, 7 maja, kilkadziesiąt aktywistek pojawiło się przed siedzibą Fundacji La Biennale di Venezia, próbując spotkać się z szefem fundacji.

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl.

W czwartek, 7 maja, kilkadziesiąt aktywistek z Pussy Riot pojawiło się przed pałacem Ca’ Giustinian, siedzibą Fundacji La Biennale di Venezia. Ubrane w charakterystyczne różowe kominiarki, manifestantki próbowały dostać się do środka, by spotkać się z szefem fundacji, Pietrangelo Buttafuoco. Choć nie zastano go na miejscu, liderka ruchu, Nadia Tołokonnikowa, przekazała przedstawicielowi fundacji oficjalny dokument przygotowany przez kolektyw.

Marsz z ukraińskimi flagami i różowe świece dymne

Protestujące aktywistki Pussy Riot odpaliły świece dymne / ANDREA MEROLA / PAP/EPA

Potem aktywistki Pussy Riot przemaszerowały w stronę Placu Świętego Marka. Trzymały ukraińskie flagi i skandowały hasła przeciwko Rosji oraz prezydentowi Władimirowi Putinowi. Ich przemarszowi towarzyszyły różowe świece dymne.

Czwartek był drugim dniem protestów Pussy Riot w Wenecji. Dzień wcześniej aktywistki demonstrowały przed rosyjskim pawilonem na Biennale. Doszło do starć z policją.

Kontrowersje wokół rosyjskiego pawilonu na Biennale Sztuki w Wenecji

Aktywistki Pussy Riot na Placu św. Marka w Wenecji / PAP/EPA

Mimo licznych protestów, w tym sprzeciwu Komisji Europejskiej , ponad 20 ministrów kultury państw Unii Europejskiej oraz rządu Włoch, rosyjski pawilon na 61. Biennale Sztuki został otwarty. Decyzja ta spotkała się z krytyką środowisk artystycznych i politycznych. W związku z narastającą polemiką, odwołano oficjalną inaugurację Biennale oraz ceremonię wręczenia nagród dla najlepszych prezentacji narodowych. Pod koniec kwietnia cały skład międzynarodowego jury zrezygnował z udziału w wydarzeniu .

Pussy Riot - głos sprzeciwu wobec rosyjskich władz

Pussy Riot to moskiewski kolektyw artystyczno-punkrockowy, który od 2011 roku prowokuje swoimi wystąpieniami na rzecz praw kobiet i wolności słowa. Grupa zdobyła światową sławę dzięki głośnym akcjom wymierzonym w rosyjskie władze i Cerkiew prawosławną.