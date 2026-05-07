Rosyjskie wojsko przygotowuje się do kolejnej próby międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-28 Sarmat - informują niezależne rosyjskie media. Mimo ponad dekady prac i licznych zapowiedzi Kremla, broń ta wciąż nie spełnia oczekiwań - ostatnie testy kończyły się spektakularnymi niepowodzeniami.

Testy mają odbyć się w symboliczny, bardzo ważny dla Rosjan dzień.

Portal The Moscow Times informuje, że władze Kamczatki wydały w środę ostrzeżenie o planowanych testach rakietowych na poligonie "Kura", zakazując przebywania i poruszania się w pobliżu obiektu zarówno ludziom, jak i wszelkim pojazdom. W czwartek rosyjskie władze opublikowały depesze lotnicze (NOTAM), zalecając omijanie niebezpiecznych stref - obejmują one m.in. obszary nad Morzem Barentsa, Morzem Karskim czy poligonem w obwodzie orenburskim.

Według ekspertów, takich jak Paweł Podwig z Instytutu ONZ ds. Badań nad Rozbrojeniem oraz Etienne Markus z francuskiej Fundacji Badań Strategicznych, wszystko wskazuje na przygotowania do trzeciej próby międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM) RS-28 Sarmat, na Zachodzie nazywanego "Satanem II". Podobne strefy były zamykane podczas nieudanej próby w listopadzie 2025 roku, kiedy rakieta spadła po minucie lotu.

Data symboliczna, ale jaki będzie efekt?

Okno startowe dla RS-28 Sarmat (w kodzie NATO: SS-X-30 Satan II) wyznaczono na 8-11 maja. To oznacza, że start może nastąpić około 9 maja, w bardzo symboliczną datę, gdy Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa - zauważa Etienne Markus, cytowany przez The Moscow Times.

W tym roku, z powodu zagrożenia atakami dronów, tradycyjna parada wojskowa w Moskwie będzie miała okrojoną formę, nie będzie np. sprzętu wojskowego . Zdaniem francuskiego analityka, rosyjskie władze mogą próbować "zademonstrować siłę poprzez testy swojego najpotężniejszego międzykontynentalnego pocisku balistycznego".

Jednak dotychczasowe próby kończyły się fiaskiem. W listopadzie 2025 roku "Satan II" rozbił się tuż po starcie, tworząc 70-metrowy krater i ogromną, fioletową chmurę. Wcześniej, we wrześniu 2024 roku, RS-28 Sarmat eksplodował w silosie na poligonie w Plesiecku.

Opóźnienia i problemy z modernizacją arsenału

Prace nad Sarmatem trwają od 2013 roku. ICBM ma zastąpić przestarzałe R-36M "Wojewoda", znane na Zachodzie jako SS-18 "Satan", które są najstarszymi międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi przeznaczonymi do przenoszenia bojowych głowic jądrowych - ostatnie z nich wyprodukowano w latach 80. XX wieku. Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, w rosyjskich siłach strategicznych pozostały jedynie 34 takie pociski.

Prezydent Rosji Władimir Putin wielokrotnie obiecywał, że "Satan II" trafi do armii - początkowo już w 2020 roku. Jednak do dziś nie udało się tego zrealizować. The Moscow Times przypomina, że 4 maja aresztowano Aleksandra Gawriłowa, dyrektora zakładów zbrojeniowych Krasmasz odpowiedzialnych za produkcję pocisków RS-28 Sarmat, pod zarzutem defraudacji.

Niepowodzenia Sarmata oznaczają poważny uszczerbek dla rosyjskiego odstraszania jądrowego w perspektywie średnioterminowej - ocenia Etienne Markus. Wymiana przestarzałych pocisków R-36M "Wojewoda", na których opiera się znaczna część rosyjskich głowic strategicznych, zostaje przesunięta na jeszcze późniejszy termin, a ich obsługa techniczna, którą do 2014 roku zapewniała Ukraina, pozostaje pod znakiem zapytania - podkreśla.