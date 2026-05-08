Do Krakowa wraca dawny ceremoniał otwierania bram miejskich. Strażnicy miejscy w towarzystwie hejnalisty i przedstawiciela Muzeum Krakowa będą po godz. 10 uroczyście otwierać bramę w Barbakanie, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju. Ideą nowej atrakcji jest pokazywanie Krakowa jako miasta otwartego i dostępnego dla wszystkich.

Wydarzenie, które nawiązuje do XVIII-wiecznych tradycji, ma podkreślać otwartość miasta i jego dostępność dla wszystkich mieszkańców oraz turystów.

Codziennie (z wyjątkiem poniedziałków) tuż po hejnale o godz. 10.00 strażnicy miejscy, hejnalista i przedstawiciel Muzeum Krakowa uroczyście będą otwierać Bramę Kleparską.

Ceremoniał inspirowany dawnymi zwyczajami

Nowa atrakcja turystyczna to efekt porozumienia podpisanego przez dyrektora Muzeum Krakowa Michała Niezabitowskiego, komendanta miejskiego PSP w Krakowie Arkadiusza Kielina, komendanta Straży Miejskiej Zbigniewa Ulmana oraz prezesa organizacji turystycznej Kraków Tourism Alliance Grzegorza Soszyńskiego.

Proces otwierania bram rozpoczyna się przy kościele Mariackim, skąd hejnalista, w towarzystwie dwóch strażników miejskich i pracownika Muzeum Krakowa, przechodzi przed Bramę Floriańską. Tam oddawany jest pokłon płaskorzeźbie św. Floriana i herbowi Krakowa.

Następnie grupa udaje się na Most Kleparski, gdzie około godziny 10:20 hejnalista z podwyższenia w bramie odgrywa fragment XV-wiecznej melodii „Cracovia Civitas”, a strażnicy miejscy otwierają bramę prowadzącą do Barbakanu.

Powrót do korzeni

Jak podkreślają organizatorzy, ceremoniał jest inspirowany historycznymi dokumentami, a szczególnie „Ordynacją zamykania bram w mieście Krakowie” z 1721 roku.

Chcieliśmy, zainspirowani historycznymi dokumentami, wkomponować na nowo w miejską tkankę wspomnienie o kiedyś niezwykle znaczącym i praktycznym działaniu, nadając mu nieco bardziej współczesną formę – powiedział Łukasz Walas z Muzeum Krakowa.

W przeszłości otwieranie i zamykanie bram miejskich było ważnym elementem codziennego życia Krakowa, związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. Strażnicy miejscy odbierali od prezydenta miasta klucze, kontrolowali bramy, a następnie otwierali lub zamykali je na kłódki i zamki.

Procedura była powtarzana rano i wieczorem, a po jej zakończeniu składano raport prezydentowi miasta.

Symbol otwartości miasta

Inicjatorzy ceremoniału podkreślają, że główną ideą wydarzenia jest pokazanie Krakowa jako miasta otwartego i dostępnego dla wszystkich.

Czytam w tym kluczu otwarcie bram Barbakanu: to jest otwartość Krakowa, mieszkańców na turystów, którzy do tego miasta chcą przyjeżdżać. Z drugiej strony (…) Krakowianie są gospodarzami tego miejsca. Ci, którzy do tego Krakowa przyjeżdżają, muszą pamiętać o szacunku dla dziedzictwa, relacji społecznych, które w tym mieście istnieją – zauważył Grzegorz Soszyński, prezes Kraków Tourism Alliance.

Organizatorzy liczą, że codzienny ceremoniał stanie się nową atrakcją turystyczną, która nie tylko przyciągnie zwiedzających, ale także przypomni o bogatej historii i tradycjach Krakowa.