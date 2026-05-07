Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Tym razem dotyczy podejrzenia popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. "Szukają pseudoafer" - tak całą sprawę skomentował były prezes Orlenu. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet w innej sprawie.

Daniel Obajtek

Prokurator Generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi.

Wniosek dotyczy podejrzenia popełnienia przez Obajtka dwóch przestępstw skarbowych związanych z deklaracjami podatkowymi za 2020 rok.

Jak czytamy w komunikacie prokuratury, chodzi o podanie nieprawdy w deklaracji za 2020 rok, złożonej 17 lutego 2021 roku, co do wysokości osiągniętych dochodów. Śledztwo w tej sprawie prowadzi od stycznia tego roku Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Jest objęte nadzorem procesowym Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Remont dworku w gminie Choczewo

Podczas tego postępowania, jak informuje Prokuratura Krajowa, ustalono m.in., że "w 2020 roku Daniel Obajtek był właścicielem nieruchomości położonej w gminie Choczewo, zabudowanej budynkiem dawnego dworu o łącznej powierzchni użytkowej około 1151 metrów kwadratowych". Na podstawie umowy z dnia 31 sierpnia 2018 roku nieruchomość ta została nieodpłatnie użyczona Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP". Zgodnie z umową zabytkowy dwór, który znajduje się na terenie tej nieruchomości, miał zostać zmodernizowany i wyremontowany na koszt Fundacji, a następnie przeznaczony na centrum rehabilitacyjno-szkoleniowe.

Fundacja przeprowadziła remont w latach 2018-2019. Wartość prac - jak pisze prokuratura - to co najmniej 3 005 829 zł.

16 kwietnia 2020 roku umowa użyczenia z 2018 roku została rozwiązana za porozumieniem stron.

Prokuratura podkreśla, że w związku z remontem dworku doszło do wzrostu wartości nieruchomości o kwotę około 3 mln zł. W momencie zwrotu użyczonej nieruchomości Daniel Obajtek uzyskał przychód odpowiadający wartości nakładów poniesionych przez Fundację na remont należącego do niego dworu - podkreśla prokuratura.

"Przychód nie został uwzględniony"

"Przychód ten nie został uwzględniony w złożonej przez niego korekcie deklaracji PIT-36 za 2020 rok ani w deklaracji DSF-1 o wysokości daniny solidarnościowej za 2020 rok. Nadto w deklaracjach za 2020 rok Daniel Obajtek nie wykazał także przychodu z tytułu bezgotówkowego dofinansowania przez ORLEN S.A. kosztów opieki medycznej" - napisano w komunikacie prokuratury.

"Skutkowało to zaniżeniem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok o 968 351 zł oraz należnej daniny solidarnościowej za 2020 rok o 121 044 zł" - dodała prokuratura.

Danina solidarnościowa jest dodatkowym podatkiem płaconym przez osoby fizyczne od dochodów przekraczających 1 mln zł rocznie.

Podczas późniejszej konferencji rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak dodał, że prokurator kwalifikuje działania Obajtka z artykułu 56 Kodeksu karnego skarbowego, które "są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat pięciu lub/i karą grzywny".

Komentarz Daniela Obajtka

Całą sprawę skomentował już Daniel Obajtek. "Miało być pociąganie mnie do odpowiedzialności za współpracę z Saudyjczykami, za fuzję Orlenu z Lotosem, za małe reaktory atomowe. Sprawy te albo umarzają (jak w przypadku SMR-ów), albo kontynuują i się tym chwalą (jak w przypadku bezpieczeństwa dostaw). Szukają więc pseudoafer" - napisał na platformie X były prezes Orlenu. "Co do świadczeń: wszystkich rozliczeń dokonywało Centrum Usług Korporacyjnych. Jeśli zaś chodzi o nieruchomość w gminie Choczewo: była oddana do użytkowania na wiele lat przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP" i nie ja ponosiłem koszty, nie było w związku z tym żadnego przysporzenia" - dodał. "Czekam na wniosek o uchylenie mi immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy" - tym zdaniem zakończył swój krótki wpis.