"Prezydent ucieka tym pytaniem od Prawa i Sprawiedliwości i jego dziedzictwa. To jest wotum nieufności wobec polityki PiS" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Miłosz Motyka - minister energii, pytany o prezydencki pomysł referendum ws. unijnej polityki klimatycznej. Zdaniem polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego Karol Nawrocki "ewidentnie szuka nowych tematów" i "jest w głębokiej defensywie".

"To oni realizowali tę politykę". Motyka o referendum

"Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?" - takie pytanie chciałby zadać Polakom w referendum prezydent Karol Nawrocki. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. By do niego doszło, zgodę musi wyrazić Senat.

Kto rządził przez 8 lat, kto się na to wszystko godził? Kto w 2018 roku zgodził się na szybsze tempo zmniejszenia liczby uprawnień, co doprowadziło do ich wyższych cen? Kto zgodził się na pakiet Fit for 55, na szybsze tempo redukcji emisji? - pytał w RMF FM minister energii Miłosz Motyka. Polityka, o którą pyta prezydent w swoim politycznym referendum, była realizowana przez naszych poprzedników - ocenił gość Tomasza Terlikowskiego.

Polityk PSL-u ocenił, że "PiS sam ma problem z tym referendum". To oni realizowali tę politykę - tłumaczył. Wskazywał też, że w działaniach prezydenta nie ma merytorycznego podłoża.

Próbuje narrację polityczną tak ułożyć i ewidentnie szuka nowych tematów. Jest w głębokiej defensywie, jeżeli chodzi o kwestie związaną z kryptowalutami, jest w defensywie, jeżeli chodzi o program SAFE - wyliczał Motyka w RMF FM. Zaplecze, które wokół niego jest, wprowadzało politykę Zielonego Ładu także na swoich dachach - dodał.

Zdaniem Miłosza Motyki program prezydenta Karola Nawrockiego to konfrontowanie się z rządem. Politykę zagraniczną, co jasno konstytucja wskazuje, prowadzi rząd. Mimo to pan prezydent nie podpisuje nominacji dla ambasadorów. Łamie konstytucję w tym zakresie - grzmiał gość RMF FM.

Czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że pan prezydent nie powołuje danego członka rządu? Skład rządu dobiera premier, czy prezydent będzie w tym zakresie także go blokował? - dopytywał polityk PSL-u.

"Nikt nie będzie wróżył z fusów". Motyka o cenach paliw

W rozmowie pojawił się też temat cen paliw i rządowego programu CPN. Obecnie obowiązuje on do 15 maja. Czy zostanie przedłużony?

Jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie. Będziemy decydowali o tym pod kątem stabilności finansów publicznych - zadeklarował minister energii w RMF FM. Ostateczna decyzja zawsze należy do pana premiera, ale również ministra Domańskiego, który odpowiada za budżet - dodał Miłosz Motyka.

Gospodarz rozmowy dopytywał o to, czy możemy być spokojni o ceny paliwa w okresie wzmożonych wyjazdów, który rozpocznie się już wkrótce.

Sytuacja na rynkach jest tak niestabilna, jest takim rollercoasterem, że dzisiaj nikt nie będzie wróżył z fusów i wskazywał, jak będą się kształtowały ceny - przyznał polityk PSL-u. Zapewnił, że program CPN "będzie utrzymywany do momentu, kiedy to będzie konieczne".

Co z paliwem lotniczym? "Jako Polska jesteśmy bezpieczni"

Miłosz Motyka był również pytany o problemy z paliwem lotniczym. Ta sprawa jest bardzo mocno podnoszona przez nas na poziomie europejskim. To kwestia europejska siłą rzeczy, bo przecież te loty są międzynarodowe - mówił minister energii w RMF FM.

Jako Polska jesteśmy bezpieczni, mamy zagwarantowaną produkcję, dostawy, odpowiednie magazyny - wyliczał.

Państwa europejskie bardzo intensywnie pracują nad tym, by zapewnić paliwo lotnicze w momencie szczytu sezonu wakacyjnego. Przestawiane są moce rafineryjne na produkcję paliwa jet, ściągane jest to paliwo z innych kierunków - tłumaczył polityk PSL-u.

