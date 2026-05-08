Już 29 maja poznaniacy będą mogli korzystać z nowoczesnej pływalni Grunwald przy ulicy Taborowej. Obiekt oferuje nie tylko baseny, ale także strefę fitness, jacuzzi, saunę i udogodnienia dla rodzin z dziećmi.

Poznań wzbogacił się o nowoczesny obiekt sportowy, który powstał na miejscu dawnej pływalni Olimpia. To nowa pływalnia Grunwald zlokalizowana przy ulicy Taborowej.

Nowa pływalnia Grunwald to miejsce, które odpowiada na potrzeby zarówno amatorów pływania, jak i osób szukających relaksu. Główną atrakcją jest basen sportowy o długości 25 metrów i szerokości 16 metrów, wyposażony w osiem torów. To idealne miejsce do treningów, zawodów, a także nauki pływania.

Dla osób preferujących spokojniejsze formy aktywności przygotowano mniejszy basen rekreacyjny, składający się z dwóch niecek o wymiarach 5 na 9 metrów. Uzupełnieniem oferty jest jacuzzi, które pozwoli zrelaksować się po wysiłku.

Projektanci zadbali o komfort wszystkich użytkowników. W budynku pływalni znajdują się nowocześnie wyposażone szatnie, natryski oraz sanitariaty. Rodziny z dziećmi mogą korzystać z wydzielonego miejsca do zabawy dla najmłodszych oraz pokoju dla matek karmiących, co znacząco podnosi funkcjonalność obiektu.

Oprócz basenów, na terenie pływalni dostępne są także sale fitness i rehabilitacji, łaźnia parowa oraz sauna fińska. Dzięki temu obiekt staje się miejscem nie tylko do pływania, ale także do szeroko rozumianej aktywności fizycznej i regeneracji. To propozycja zarówno dla osób aktywnych, jak i tych, którzy szukają odprężenia po ciężkim dniu.

Pływalnia Grunwald będzie czynna przez całe lato. W okresie wakacyjnym zaplanowano zajęcia w ramach letniej akademii pływania, które mają zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu. Po zakończeniu wakacji, podobnie jak w innych obiektach Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, rozpoczną się regularne zajęcia nauki pływania.