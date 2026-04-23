Sławomir Cenckiewicz zrezygnował z szefowania BBN. Informacje tę podał Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Nawrockiego. Tym samym potwierdziły się informacje dziennikarza RMF FM, że jeszcze dziś Cenckiewicz pożegna się z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

Sławomir Cenckiewicz był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego od sierpnia 2025 roku. Mianował go prezydent Karol Nawrocki. Stało się tak, mimo że w lipcu 2024 r. szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosław Stróżyk zdecydował o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa, wymaganych do dostępu do informacji niejawnych.

W czerwcu zeszłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla Cenckiewicza. Od tamtego wyroku odwołała się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Ostatecznie w ubiegłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Informacje o tym, że dziś Cenckiewicz pożegna się ze stanowiskiem szefa BBN jako pierwszy podał dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Kilka minut później potwierdzenie tych wiadomości przyszło z samego Pałacu Prezydenckiego - od Rafała Leśkiewicza, rzecznika Karola Nawrockiego. Swoje stanowisko przekazał też sam Sławomir Cenckiewicz.

"Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 22 kwietnia 2026 r. złożyłem rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu - Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Od teraz będę wspierał Pana Prezydenta w zupełnie innej roli" - napisał Cenckiewicz.

Następcą Cenckiewicz w BBN będzie generał Andrzej Kowalski.

Cenckiewicz napisał na platformie X, że przemyślał swoją decyzję i podjąłem ją "w odpowiedzialności za państwo, którego jeden z ważnych urzędów - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, został poddany brutalnej ingerencji i presji ze strony rządu Donalda Tuska".

"Niespotykany dotąd w historii antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników w praktyce sparaliżował normalne funkcjonowanie BBN, zaś mnie uniemożliwił pełnienie funkcji powierzonej mi w dniu 7 sierpnia 2025 r. przez Prezydenta RP. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 kwietnia br., który ostatecznie obnażył bezprawność dwuletnich już działań rządu i SKW wobec mnie, niczego pod tym względem nie zmienił, a nawet wzmógł kolejne szykany, prześladowania i śledztwa" - stwierdził Cenckiewicz.