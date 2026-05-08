Na Eurowizji coraz mniej nostalgii, a coraz więcej bólu – takie wnioski płyną z najnowszego badania naukowego obejmującego wszystkie utwory wykonane podczas konkursu od 1956 do 2024 roku. Zmieniające się nastroje, coraz większa dominacja języka angielskiego oraz przewaga elektronicznych brzmień pokazują, jak bardzo zmieniła się eurowizyjna scena na przestrzeni siedmiu dekad.

Eurowizja przeszła mega metamorfozę - od nostalgicznych piosenek sprzed 2000 roku do utworów pełnych buntu i emocji po kryzysie 2008.

Angielski rządzi na scenie, choć Francja, Włochy, Portugalia i Hiszpania bronią swoich rodzimych języków.

Naukowcy podsumowali 70 lat Eurowizji

Zespół badaczy z kilku renomowanych ośrodków naukowych postanowił przeanalizować wszystkie piosenki, które zabrzmiały na scenie Eurowizji od pierwszego konkursu w 1956 roku aż do 2024 roku. To aż 1763 utwory, które stały się przedmiotem szczegółowej analizy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Badanie opublikowano w czasopiśmie "Royal Society Open Science".

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z badania jest gwałtowny spadek liczby utworów, w których pojawia się motyw nostalgii. Naukowcy zauważyli, że początkowo piosenki eurowizyjne często odwoływały się do wspomnień, tęsknoty czy sentymentu. Z czasem jednak - szczególnie po roku 2000 - motyw ten zaczął zanikać.

Zdaniem autorów badania może to być związane z oddalaniem się w czasie od dramatycznych wydarzeń II wojny światowej oraz poprawą warunków ekonomicznych w Europie.

W miejsce nostalgii coraz mocniej przebija się motyw bólu, buntu i desperacji. Zgodnie z analizą, od 2010 roku piosenki odnoszące się do tych emocji znacznie częściej zajmują czołowe miejsca w konkursie. Naukowcy upatrują przyczyn tego trendu w trudnościach, jakie dotknęły Europę po kryzysie finansowym z 2008 roku, a także w globalnych niepokojach społecznych i politycznych. Okazuje się więc, że aby zawojować Eurowizję, artyści powinni sięgać po trudniejsze, bardziej poruszające tematy.

Eurowizja - jaki język dominuje na scenie?

Kolejnym wnioskiem płynącym z badania jest rosnąca dominacja języka angielskiego. Obecnie większość krajów decyduje się na wykonywanie piosenek po angielsku, licząc na większe szanse na sukces. Wyjątki stanowią Francja, Włochy, Portugalia i Hiszpania, które konsekwentnie promują swoje języki narodowe.

Zmienia się nie tylko tematyka, ale i brzmienie eurowizyjnych piosenek. Coraz rzadziej można usłyszeć utwory akustyczne, a coraz częściej pojawiają się produkcje elektroniczne i taneczne. To odzwierciedlenie globalnych trendów muzycznych, które nie omijają także Eurowizji.

70. Konkurs Piosenki Eurowizji - najważniejsze informacje

W tym roku finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w sobotę, 16 maja w Wiedniu. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem "Pray", która powalczy o miejsce w finale podczas pierwszego półfinału już 12 maja. Oficjalne otwarcie konkursu zaplanowano na 10 maja, a drugi półfinał odbędzie się 14 maja.