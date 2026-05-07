Rosja ogłasza tymczasowe zawieszenie broni w dniach 8-10 maja - informuje agencja TASS. Decyzja resortu obrony w Moskwie jest związana z obchodzonym w sobotę Dniem Zwycięstwa.

/ RMF FM

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

"Zgodnie z decyzją Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, podczas obchodów 81. rocznicy zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, od północy 8 do 10 maja, strona rosyjska ogłasza zawieszenie broni" - czytamy w czwartkowym komunikacie rosyjskiego resortu obrony.

Przypomnijmy, że już wcześniej, bo w poniedziałek 4 maja, rosyjski resort obrony informował o "rozejmie z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa" w dniach 8-9 maja. Tego samego dnia Ukraina ogłosiła własny rozejm, obowiązujący od północy 6 maja ; prezydent Wołodymyr Zełenski nie podał wówczas żadnych ram czasowych.

W środę ukraiński przywódca oskarżył Rosję o naruszenie zawieszenia broni , zaznaczając, że Ukraina będzie działać w sposób symetryczny.

Rosyjskie władze obawiają się, że Ukraina zaatakuje 9 maja Moskwę, gdzie zaplanowano paradę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa. Rosjanie celebrują wtedy zwycięstwo stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w rosyjskiej propagandzie nazywa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-45.