Dziś o godz. 10 prezydent Karol Nawrocki wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W kwietniu z pełnienia tej funkcji zrezygnował Sławomir Cenckiewicz.

"Wandalizm Tuska sparaliżował działanie BBN"

Po kwietniowej rezygnacji Sławomira Cenckiewicza prezydent Karol Nawrocki tymczasowo powierzył kierowanie Biurem Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. rez. Andrzejowi Kowalskiemu. 
"Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 22 kwietnia 2026 r. złożyłem rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu - Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego" - tak o swoim odejściu z BBN-u pisał w mediach społecznościowych Sławomir Cenckiewicz. 

"Swoją decyzję przemyślałem i podjąłem ją w odpowiedzialności za państwo, którego jeden z ważnych urzędów - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, został poddany brutalnej ingerencji i presji ze strony rządu Donalda Tuska. Niespotykany dotąd w historii antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników w praktyce sparaliżował normalne funkcjonowanie BBN, zaś mnie uniemożliwił pełnienie funkcji powierzonej mi w dniu 7 sierpnia 2025 r. przez Prezydenta RP" - podkreślał historyk, znany m.in. z głośnych publikacji o Lechu Wałęsie. 

W swoim obszernym wpisie Cenckiewicz stwierdził m.in., że "celem złych ludzi rządzących Polską jest delegitymizacja Prezydenta, ograniczenie jego kompetencji i ostatecznie - zniszczenie i 'odwołanie' prezydentury Karola Nawrockiego".

Czym zajmuje sie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego?

Przy pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Biuro jest także merytoryczno-organizacyjnym zapleczem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. 

Do zadań BBN-u należą m.in.:

  • realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności, w tym inicjowanie i udział w przygotowaniu koncepcji oraz planów organizacji i funkcjonowania zintegrowanego systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
  • opracowywanie i opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym (koncepcji, dyrektyw, planów, programów) w zakresie bezpieczeństwa narodowego;
  • monitorowanie, ocena i opiniowanie bieżącej działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • opracowywanie i opiniowanie z upoważnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektów aktów prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego;
  • analiza i ocena strategii innowacyjnych tworzonych przez podmioty państwowe dla różnych składowych systemu obronnego.

Zobacz również:

Sławomir Cenckiewicz nie jest już szefem BBN