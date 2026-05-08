Dziś o godz. 10 prezydent Karol Nawrocki wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W kwietniu z pełnienia tej funkcji zrezygnował Sławomir Cenckiewicz.

Prezydent Karol Nawrocki i były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz

"Wandalizm Tuska sparaliżował działanie BBN"

Po kwietniowej rezygnacji Sławomira Cenckiewicza prezydent Karol Nawrocki tymczasowo powierzył kierowanie Biurem Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. rez. Andrzejowi Kowalskiemu.

"Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 22 kwietnia 2026 r. złożyłem rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu - Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego" - tak o swoim odejściu z BBN-u pisał w mediach społecznościowych Sławomir Cenckiewicz.

"Swoją decyzję przemyślałem i podjąłem ją w odpowiedzialności za państwo, którego jeden z ważnych urzędów - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, został poddany brutalnej ingerencji i presji ze strony rządu Donalda Tuska. Niespotykany dotąd w historii antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników w praktyce sparaliżował normalne funkcjonowanie BBN, zaś mnie uniemożliwił pełnienie funkcji powierzonej mi w dniu 7 sierpnia 2025 r. przez Prezydenta RP" - podkreślał historyk, znany m.in. z głośnych publikacji o Lechu Wałęsie.