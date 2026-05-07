Prezydent zdecydował o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. "Pozwólmy Polakom się wypowiedzieć. Niech każdy głos się liczy" - stwierdził w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu - oświadczył prezydent Karol Nawrocki.

Pytanie, które należy postawić, jest proste i uczciwe. "Czy jest pan/pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?" - stwierdził. 

Prezydent zapewniał, że jego inicjatywa nie jest działaniem przeciwko ochronie środowiska czy członkostwu Polski w Unii Europejskiej. Jak dodał, chodzi o prawo Polaków do "decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą". 

Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie - podkreślał następca Andrzeja Dudy. 

"Żyjemy w czasach wielkich przemian"

W swoim wystąpieniu następca Andrzeja Dudy przypomniał, że już w czasie kampanii wyborczej obiecywał "działania hamujące negatywne skutki wynikające z polityki europejskiego Zielonego Ładu" i wniosek o referendum w tej sprawie.

Żyjemy w czasach wielkich przemian. Decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na nasze życie przez długie lata. Dotyczy to szczególnie europejskiej polityki klimatycznej, której negatywne skutki odczuwamy już teraz. Zielony Ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej - wyliczał prezydent.

Nawrocki ocenił, że zgoda na zaproponowane przez niego referendum będzie wyrazem szacunku władzy dla obywateli, a jej ewentualny brak - "decyzją, którą obywatele również ocenią".

Moim zadaniem jest dotrzymanie danego słowa. Powiedziałem, że będę głosem Polaków. Dziś ten głos przekazuję dalej. Tam, gdzie powinien wybrzmieć najmocniej, to naród jest suwerenem. To naród podejmuje decyzje. Jak przypomina historia "Solidarności", wielkie zmiany zaczynają się wtedy, gdy obywatele odzyskują poczucie sprawczości i odpowiedzialności za wspólnotę - tłumaczył prezydent w swoim oświadczeniu.

Organizacja referendum w Polsce. Co mówi Konstytucja?

Najważniejsze zasady organizacji referendum w Polsce znajdziemy w artykule 125. Konstytucji. Stanowi on m.in., że takie głosowanie może być przeprowadzone w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

"Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów" - czytamy w Konstytucji.

Referendum uznaje się za wiążące, jeśli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania. Ważność takiego głosowania stwierdza Sąd Najwyższy.  

