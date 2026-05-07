Prezydent zdecydował o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. "Pozwólmy Polakom się wypowiedzieć. Niech każdy głos się liczy" - stwierdził w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu - oświadczył prezydent Karol Nawrocki.
Pytanie, które należy postawić, jest proste i uczciwe. "Czy jest pan/pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?" - stwierdził.
Prezydent zapewniał, że jego inicjatywa nie jest działaniem przeciwko ochronie środowiska czy członkostwu Polski w Unii Europejskiej. Jak dodał, chodzi o prawo Polaków do "decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą".