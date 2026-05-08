Luis Suarez, rekordzista pod względem liczby goli dla reprezentacji Urugwaju, nie wyklucza powrotu do drużyny narodowej na zbliżające się mistrzostwa świata. 39-letni napastnik Interu Miami zadeklarował gotowość do gry, mimo wcześniejszego konfliktu z selekcjonerem Marcelo Bielsą.

Luis Suarez chciałby ponownie wystąpić w reprezentacji Urugwaju / Shutterstock

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl

We wrześniu 2024 roku Luis Suarez ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej, tłumacząc swoją decyzję napiętymi relacjami z trenerem Marcelo Bielsą. Argentyński szkoleniowiec, który prowadzi urugwajską kadrę od maja 2023 roku, miał według Suareza wprowadzać podziały w zespole i chłodno traktować zawodników. Teraz jednak doświadczony napastnik przyznaje, że przemyślał swoje stanowisko i nie żywi już urazy do selekcjonera.

Powiedziałem coś, czego nie powinienem był mówić. Trzeba umieć przyznać się do swoich błędów, to już przeszłość - podkreślił Suarez w rozmowie z dziennikarzami po jednym z treningów Interu Miami.

Gotowość do gry dla kraju

Suarez zapewnił, że jeśli reprezentacja będzie go potrzebować, jest gotów wrócić i pomóc drużynie w walce o sukces na mundialu.

Jeśli będą mnie potrzebować, nigdy nie powiem "nie" mojemu krajowi. Dopóki będę grał i będę aktywny, zawsze będę do dyspozycji - zadeklarował.

Napastnik dodał, że przeprosił już odpowiednie osoby za swoje wcześniejsze słowa i jest gotów zostawić przeszłość za sobą.

Imponująca kariera i rekordy

Luis Suarez to jedna z największych legend urugwajskiego futbolu. W barwach narodowych rozegrał 143 mecze i zdobył 69 bramek, co czyni go najlepszym strzelcem w historii reprezentacji.

Największym sukcesem Suareza z kadrą było zwycięstwo w Copa America w 2011 roku. Jest także jednym z nielicznych piłkarzy z Urugwaju, którzy wystąpili na czterech mundialach i pierwszym, który brał udział w pięciu eliminacjach do mistrzostw świata.



Suarez występuje w Interze Miami, gdzie w tym sezonie zdobył dwa gole w ośmiu meczach. Do amerykańskiego klubu trafił z brazylijskiego Gremio pod koniec 2023 roku. Wcześniej grał m.in. w Ajaksie Amsterdam, Liverpoolu, Barcelonie, Atletico Madryt oraz w urugwajskim Nacionalu Montevideo.

Urugwaj rozpocznie zmagania na mundialu 15 czerwca meczem z Arabią Saudyjską. Kolejnymi rywalami w grupie H będą Republika Zielonego Przylądka oraz Hiszpania.