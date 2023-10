Trwają wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Lokale wyborcze otwarto o godz. 7:00; zostaną one zamknięte o godz. 21:00. Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, frekwencja na godz. 17:00 wyniosła 57,54 proc. Przed lokalami wyborczymi w wielu miejscach Polski utworzyły się duże kolejki. W Krakowie w kilkudziesięciu obwodowych komisjach wyborczych zabrakło kart do głosowania. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała, że okręgowe komisje wyborcze mają rezerwy kart do głosowania i mogą je uruchamiać. Wydarzenia śledzimy w naszej relacji na żywo.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Supernak / PAP Trwają wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Na czteroletnią kadencję wybieramy 460 posłów i 100 senatorów. Lokale wyborcze otwarto o godz. 7:00; zostaną one zamknięte o godz. 21:00.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że frekwencja na godzinę 17:00 wyniosła 57,54 proc. W 2019 roku frekwencja w wyborach parlamentarnych do godz. 17:00 wyniosła 45,94 proc. 20:15 Pracownica Delegatury Państwowej Komisji Wyborczej w Częstochowie Ewa Chyra poinformowała, że w 9 obwodach zostaną uruchomione rezerwy. Jak powiedziała PAP Ewa Chyra, pracownica Delegatury Państwowej Komisji Wyborczej w Częstochowie, "kilka gmin zadzwoniło do nas, że wykorzystały już 70 procent kart". Mam tu u mnie zgłoszonych dziewięć obwodów, że będą uruchamiane rezerwy - dodała Ewa Chyra. Przed rozpoczęciem głosowania komisjom dostarczane jest 80 procent kart wyborczych całkowitej liczby wyborców widniejących w spisie w danym obwodzie głosowania. Zasada ta wynika ze względów logistycznych, żeby po głosowaniu łatwiejszy był transport kart. W tych obwodach gdzie uzasadnione jest przypuszczenie przekroczenia frekwencji ponad 80 procent, komisje uprzednio zgłaszają zapotrzebowanie i dodatkowa liczba kart jest im niezwłocznie dowożona. 20:13 Cały czas otrzymujemy wnioski z obwodowych komisji wyborczych o uruchomienie rezerwy kart do głosowania - powiedziała PAP dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego (KBW) w Radomiu Aneta Bugajny. Dodała, że świadczy to o wysokiej frekwencji. Szefowa KBW w Radomiu przekazała, że do lokali wyborczych wciąż zgłaszają się wyborcy i wiele obwodowych komisji wyborczych z regionu radomskiego wystąpiło o zgodę na uruchomienie kart do głosowania z puli rezerwowej. Cały czas takie wnioski do nas spływają, a my na bieżąco wydajemy zgody na uruchamianie rezerw - powiedziała Bugajny. W okręgu nr 17 w wyborach parlamentarnych obejmującym miasto Radom oraz powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński największą frekwencję do godz. 17:00 odnotowano w gm. Klwów w pow. przysuskim, gdzie głosowało 75,59 proc. wyborców. 20:09 Część obwodowych komisji wyborczych w województwie śląskim zasygnalizowało, że kończą im się dostarczone przed wyborami karty do głosowania; są tam dowożone dodatkowe karty - poinformowano PAP w katowickiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego. 20:07 20:05 20:03 Kilkadziesiąt obwodowych komisji wyborczych w Krakowie zgłosiło zapotrzebowanie na dodatkowe karty do głosowania, a do jednej komisji trzeba było dowieźć dodatkową urnę z powodu przepełnienia obecnych urn. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak podkreślała, że komisje mają rezerwy kart u siebie i mogą je uruchomić. Powinny też z wyprzedzeniem zgłaszać do gminy, że potrzebna będzie dodatkowa urna. Jeśli chodzi o incydenty, to do najpoważniejszego doszło w powiecie ostrowskim - mężczyzna przed lokalem wyborczym miał przy sobie wiatrówkę bez amunicji i nawoływał do zaprzestania głosowania. Inne incydenty to próby wynoszenia kart z lokali wyborczych czy niszczenie kart, ale żadne z tych wydarzeń nie ma wpływu na przebieg wyborów. 20:01 Frekwencja w województwie pomorskim w wyborach parlamentarnych na godz. 17:00 wyniosła 57,15 proc. Najwyższą frekwencję odnotowano w Krynicy Morskiej - ponad 71 proc. Najwięcej kart wydano w Gdańsku - ponad 194 tys. 20:00 19:58 W województwie lubuskim dla części komisji obwodowych trzeba było uruchomić rezerwy kart do głosowania. Zgodnie z procedurą następuje to po wydaniu przez nie 80 proc. posiadanych kart - poinformował PAP dyr. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze Stanisław Blonkowski. 19:57 Kilkanaście obwodowych komisji w okręgu bydgoskim (nr 4) zgłosiło do Okręgowej Komisji Wyborczej zapotrzebowanie na dodatkowe karty do głosowania - poinformował dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Adam Dyla. 19:56 Nie brakuje kart wyborczych, wszystkie komisje karty mają, ale faktem jest, że szereg z nich już z rezerw - powiedział PAP Komisarz Wyborczy w Poznaniu I sędzia Daniel Jurkiewicz. 19:55 W okręgu gdańskim, w związku z dużym zainteresowaniem wyborami, uruchomiono rezerwy kart wyborczych. Dodatkowe karty trafiły m.in. do Gdańska, Sopotu i Krynicy Morskiej. 19:54 W województwie opolskim odnotowano do tej pory pięć incydentów mających związek z wyborami do parlamentu i referendum - powiedział PAP podkom. Dariusz Świątczak, rzecznik prasowy KW Policji w Opolu. Incydenty nie miały jednak żadnego wpływu na przebieg głosowania i nie utrudniały procedury innym wyborcom. 19:53 W Warszawie po godz. 18:00, na trzy godziny przed zamknięciem lokali wyborczych, do głosowania nadal ustawiają się wyborcy. Są miejsca, w których w kolejkach stoi nawet 300 osób. Wszyscy chcą zdążyć z oddaniem głosu. Kolejki do głosowania tworzą się m.in. przed szkołą przy ul. Grabowskiej 1 na warszawskiej Woli. Wyborcy, chcący dostać się do komisji obwodowych nr 281 i 282, stoją na chodniku wokół budynku. 19:52 Coraz więcej odwodowych komisji wyborczych w województwie lubelskim zgłasza zapotrzebowanie na karty do głosowania z przygotowanej rezerwy - poinformował PAP rzecznik Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie Piotr Czajkowski. PKW poinformowała, że frekwencja w województwie lubelskim do godz. 17:00 wyniosła 55,33 proc. Jak wynika z danych zamieszczonych na stronie PKW, największa frekwencja w regionie była w powiecie ryckim (59,72 proc.), najniższa - hrubieszowskim (51,35 proc.). 19:51 Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak przypomniał, że wyborca ma prawo odmówić przyjęcia karty do głosowania. Komisja nie może pytać, którą kartę wydać - dodał. Marciniak odniósł się w ten sposób do doniesień, że wyborcy są pytani przez członków komisji m.in., czy chcą dostać kartę do głosowania w referendum 19:48 W ostatnich trzech godzinach kilkadziesiąt obwodowych komisji wyborczych w Krakowie zgłosiło zapotrzebowanie na dodatkowe karty do głosowania, a do jednej komisji trzeba było dowieźć dodatkową urnę z powodu przepełnienia obecnych urn. Słuchacze RMF FM zgłaszali na Gorąca Linię braki kart do głosowania w wielu komisjach w Krakowie. Jak nam przekazał jeden ze słuchaczy, osoby czekające na głosowanie w komisji przy ul. Lipińskiego usłyszały ok. godz. 19:00, że karty nie zostaną już dowiezione. Kart zabrakło także we Wrocławiu. Zobacz również: Kraków. Zabrakło kart do głosowania i miejsca w urnach 19:45 Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że frekwencja w wyborach parlamentarnych 2023 wynosiła na godzinę 17:00 57,54 proc. W 2019 roku frekwencja w wyborach do godz. 17:00 wyniosła 45,94 proc. Zobacz również: PKW podała najnowsze dane o frekwencji z godz. 17 Zobacz również: Wieczór wyborczy w RMF FM, Radiu RMF24 i na RMF24.pl

