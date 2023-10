Państwowa Komisja Wyborcza podaje dane z części obwodów do głosowania, a my wciąż czekamy na bardziej dokładne wyniki late poll. Według ostatniego badania exit poll, które zrealizowała firma Ipsos, do Sejmu dostało się pięć ugrupowań politycznych: Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,8 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 31,6 proc., Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc, Konfederacja - 6,2, a Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc. Przeliczając wyniki wyborów parlamentarnych na mandaty, to Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 200 mandatów, Koalicja Obywatelska - 163 mandaty, Trzecia Droga - 55 mandatów, Lewica - 30 mandatów, Konfederacja - 12 mandatów. Frekwencja wyniosła 72,9 proc. Najnowsze informacje na temat wyników wyborów parlamentarnych znajdziecie w naszej relacji na żywo.