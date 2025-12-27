Całkowitą przebudowę serca w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach pomyślnie przeszedł mały pacjent. To rzadko stosowana operacja typu double switch, obejmująca przebudowę serca i transfer aparatu zastawki trójdzielnej. Zabieg umożliwia leczenie w modelu serca dwukomorowego. To kolejne, wyjątkowe osiągnięcie kardiochirurgów z GCZD i - biorąc pod uwagę skomplikowanie tej operacji - świąteczny cud.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach wykonano skomplikowaną operację całkowitej przebudowy serca u małego pacjenta.

Zabieg typu double switch pozwolił na stworzenie komunikującego ubytku, dzięki któremu lewa komora może pompować krew bezpośrednio do aorty.

Przeprowadzono też rzadki transfer aparatu zastawki trójdzielnej do prawej komory, co jest dużym sukcesem kardiochirurgów.

Program operacji double switch rozwijany jest we współpracy z Uniwersytetem Stanforda, a tylko w tym roku w Katowicach wykonano już sześć takich zabiegów.

Polityka, ekonomia, kultura, sport, pogoda, najnowsze informacje z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Katowice: Skomplikowana operacja serca zakończona sukcesem

W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach do zdrowia dochodzi mały pacjent po złożonej operacji kardiochirurgicznej, polegającej na całkowitej przebudowie serca. Zabieg wykonano w Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej.

Dziecko przeszło operację typu double switch, podczas której - jak podał szpital - wytworzono komunikujący ubytek w przegrodzie międzykomorowej, umożliwiający lewej komorze bezpośrednie pompowanie krwi do aorty.

W kolejnym etapie lekarze przeprowadzili rzadko wykonywany zabieg transferu aparatu zastawki trójdzielnej do prawej komory serca.

"To wyjątkowe osiągnięcie kardiochirurgów z GCZD! To prawdziwa magia świąt!" - piszą pracownicy szpitala w komuniacie.

Jak podkreślają specjaliści Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, procedura stanowi istotny postęp w leczeniu pacjentów z tej grupy wad wrodzonych. Do niedawna mogli oni być leczeni wyłącznie w modelu serca jednokomorowego. Zastosowanie złożonej korekcji daje obecnie szansę na funkcjonowanie serca dwukomorowego.

Program operacji typu double switch jest w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka rozwijany od kilku lat we współpracy z Uniwersytetem Stanforda. Tylko w 2025 roku w katowickim ośrodku przeprowadzono sześć takich zabiegów.