Całkowitą przebudowę serca w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach pomyślnie przeszedł mały pacjent. To rzadko stosowana operacja typu double switch, obejmująca przebudowę serca i transfer aparatu zastawki trójdzielnej. Zabieg umożliwia leczenie w modelu serca dwukomorowego. To kolejne, wyjątkowe osiągnięcie kardiochirurgów z GCZD i - biorąc pod uwagę skomplikowanie tej operacji - świąteczny cud.
- W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach wykonano skomplikowaną operację całkowitej przebudowy serca u małego pacjenta.
- Zabieg typu double switch pozwolił na stworzenie komunikującego ubytku, dzięki któremu lewa komora może pompować krew bezpośrednio do aorty.
- Przeprowadzono też rzadki transfer aparatu zastawki trójdzielnej do prawej komory, co jest dużym sukcesem kardiochirurgów.
- Program operacji double switch rozwijany jest we współpracy z Uniwersytetem Stanforda, a tylko w tym roku w Katowicach wykonano już sześć takich zabiegów.
W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach do zdrowia dochodzi mały pacjent po złożonej operacji kardiochirurgicznej, polegającej na całkowitej przebudowie serca. Zabieg wykonano w Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej.
Dziecko przeszło operację typu double switch, podczas której - jak podał szpital - wytworzono komunikujący ubytek w przegrodzie międzykomorowej, umożliwiający lewej komorze bezpośrednie pompowanie krwi do aorty.
W kolejnym etapie lekarze przeprowadzili rzadko wykonywany zabieg transferu aparatu zastawki trójdzielnej do prawej komory serca.
"To wyjątkowe osiągnięcie kardiochirurgów z GCZD! To prawdziwa magia świąt!" - piszą pracownicy szpitala w komuniacie.
Jak podkreślają specjaliści Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, procedura stanowi istotny postęp w leczeniu pacjentów z tej grupy wad wrodzonych. Do niedawna mogli oni być leczeni wyłącznie w modelu serca jednokomorowego. Zastosowanie złożonej korekcji daje obecnie szansę na funkcjonowanie serca dwukomorowego.
Program operacji typu double switch jest w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka rozwijany od kilku lat we współpracy z Uniwersytetem Stanforda. Tylko w 2025 roku w katowickim ośrodku przeprowadzono sześć takich zabiegów.