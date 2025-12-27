"Przekażemy Ukrainie dodatkowe 2,5 mld dolarów pomocy gospodarczej" - powiedział w sobotę premier Kanady Marc Carney, na początku spotkania z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim, który przybył tego dnia do Halifaxu w Kanadzie. W niedzielę Zełenski ma odbyć kluczową rozmowę z Donaldem Trumpem w sprawie planu pokojowego. W sobotę zaś konsultuje się z partnerami z Europy i Kanady.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Witając prezydenta Ukrainy w Kanadzie premier Carney zaznaczył, że udzielone wsparcie pomoże Ukrainie odblokować finansowanie z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Podkreślił także, że porozumienie dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie będzie wymagało "Rosji gotowej do współpracy".

Jak zapewnił: Ukraina otrzyma od władz w Ottawie dodatkowe 2,5 mld dolarów pomocy gospodarczej. Potępił natomiast "barbarzyństwo rosyjskich ataków", które rosyjskie wojska przeprowadziły na Kijów w nocy z piątku na sobotę.

W niedzielę spotkanie Trump-Zełenski

Wizyta w Kanadzie poprzedza zaplanowane na niedzielę spotkanie Zełenskiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Rozmowa odbędzie się w Palm Beach na Florydzie o godz. 15 czasu miejscowego (godz. 21 w Polsce).

Wcześniej ukraiński prezydent i szef kanadyjskiego rządu mają odbyć wspólną rozmowę telefoniczną z europejskimi politykami, którzy także w sobotę mają omówić sposoby zakończenia wojny na Ukrainie, co potwierdził rzecznik ukraińskiego prezydenta Serhij Nykyforow.

Nowa propozycja pokojowa

W środę prezydent Ukrainy przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu.

Plan przewiduje m.in. ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy, solidny pakiet rozwojowy dla Ukrainy, działania na rzecz odbudowy kraju, przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu Ukrainy z USA oraz wybory w kraju w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny. Kwestią sporną pozostaje sprawa terytoriów w Donbasie, których oddania domaga się Rosja, ale to ma zostać omówione z prezydentem Trumpem w niedzielę.

Według informacji przekazanych przez Zełenskiego, amerykański plan przewiduje, że "linia rozmieszczenia wojsk w dniu zawarcia porozumienia jest de facto uznana za linię kontaktową". Oznacza to, że obecny układ sił na froncie miałby zostać utrzymany, a dalsze działania wojenne zostałyby wstrzymane.

W ramach planu przewidziano również powołanie grupy roboczej, która ustali szczegóły rozmieszczenia sił niezbędnych do zakończenia konfliktu oraz określi parametry przyszłych specjalnych stref ekonomicznych.

"Rosja osiągnie swoje cele siłą". Putin grozi Ukrainie

W sobotę agencja Reutersa - powołując się na prorządową rosyjską agencję informacyjną TASS - poinformowała, że Władimir Putin stwierdził, że "Rosja widzi, iż Kijów nie spieszy się z zakończeniem konfliktu na Ukrainie środkami pokojowymi".

Oznajmił także, że "jeśli Ukraina nie chce rozwiązać konfliktu pokojowo, to Rosja osiągnie wszystkie cele swojej 'specjalnej operacji wojskowej' siłą". Rosyjski przywódca wypowiadał się podczas narady w jednym z punktów dowodzenia sił zbrojnych.

Tusk po rozmowie z przywódcami UE: Kluczowe są gwarancje dla Ukrainy

Z kolei premier Donald Tusk za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował w sobotę wieczorem, że w rozmowach z przywódcami państw Unii Europejskiej i NATO, panowała zgoda co do kluczowej roli gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mają być "konkretne i pewne".

Zapowiedział też powrót do rozmów po spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy.

"Wszyscy rozmówcy (dołączyli także Skandynawowie, Kanada, Holandia i NATO) zgodzili się, że kluczowe są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Konkretne i pewne. Takie gwarancje to także bezpieczniejsza Polska. Jutro po spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy wracamy do rozmowy" - napisał na X premier.