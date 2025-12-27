Dwóch mężczyzn jest podejrzanych o udział w bójce przed dyskoteką w miejscowości Wnory-Wiechy (Podlaskie). W nocy z czwartku na piątek wskutek obrażeń zmarł tam 18-latek.

Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

W nocy z czwartku na piątek policja otrzymała zgłoszenie o młodym mężczyźnie z obrażeniami głowy, leżącym przed dyskoteką w miejscowości Wnory-Wiechy. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, jednak mimo podjętej reanimacji życia 18-latka nie udało się uratować.

W związku ze sprawą policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Jak poinformowała Dorota Leszczyńska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łomży, jednemu z nich postawiono zarzut udziału w bójce (art. 158 Kodeksu karnego). Drugi podejrzany usłyszał zarzut udziału w bójce oraz spowodowania obrażeń skutkujących śmiercią pokrzywdzonego. Prokuratura rozważa skierowanie wniosku o tymczasowy areszt.

Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że w bójce uczestniczyli młodzi mężczyźni z powiatu wysokomazowieckiego i ostrołęckiego. Pokrzywdzony został uderzony ręką i upadł na betonowe podłoże, doznając poważnych obrażeń głowy.

Obustronne krwiaki podtwardówkowe oraz obrzęk mózgu doprowadziły do śmierci 18-latka.

Jak podkreśla prokurator Leszczyńska, kolejne zatrzymania nie są wykluczone.







