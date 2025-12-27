W Kielcach doszło do wypadku z udziałem policyjnego radiowozu. Auto zderzyło się z samochodem osobowym na skrzyżowaniu ulic Źródłowej i Solidarności.

Wypadek z udziałem policyjnego radiowozu w Kielcach - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Do wypadku doszło dziś około godziny 13.30 na skrzyżowaniu ulic Źródłowej i Solidarności.

Jak poinformował RMF FM oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach starszy aspirant Jacek Borek, patrol wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, używając jednak sygnałów uprzywilejowania.

Radiowóz uderzył w osobowe audi.

29-letni policjant kierujący radiowozem, jak i 73-latek kierujący osobówką byli trzeźwi.

W policyjnym samochodzie jechało siedmiu funkcjonariuszy. Jeden z nich został poszkodowany w wypadku i zabrany do szpitala.

Na miejscu sprawę bada prokurator. W rejonie wypadku występują utrudnienia.