"Ostateczne wyniki mogą się jeszcze trochę zmienić, ale nie ma co ukrywać, że wiele się nie zmienią i ponieśliśmy porażkę" - powiedział po ogłoszeniu wyników exit poll jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Jego ugrupowanie zdobyło 6,2 proc. głosów, czyli o wiele mniej, niż przed wyborami parlamentarnymi wskazywały sondaże.

Sławomir Mentzen / Albert Zawada / PAP

Politycy i zwolennicy Konfederacji Wolność i Niepodległość na pierwsze, sondażowe wyniki wyborów oczekiwali w Space Events Club w Warszawie. Zgromadzeni jeszcze przed godz. 21:00 przyznawali, że liczyli na osiągnięcie historycznego wyniku, ale odczuwali niepokój co do ostatecznego rozstrzygnięcia.

Na wieczorze wyborczym obecni są czołowi politycy ugrupowania - Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun, Przemysław Wipler i Anna Bryłka.

Firma Ipsos, która realizowała badanie exit poll, podała, że do Sejmu dostało się pięć ugrupowań politycznych - Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,8 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 31,6 proc., Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc, Konfederacja - 6,2, a Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc. Frekwencja wyniosła 72,9 proc.

Jako pierwszy w Space Events Club przemawiał Sławomir Mentzen. Jeden z liderów Konfederacji przyznał, że wynik jego ugrupowania jest porażką.

Ten wynik to jest exit poll, sondaż przeprowadzony na dużej próbie w dniu wyborów, ale dalej tylko sondaż. Ostateczne wyniki mogą się jeszcze trochę zmienić, ale nie ma co ukrywać, że wiele się nie zmienią i ponieśliśmy porażkę - mówił.

Mieliśmy wywrócić ten stolik i wszystko wskazuje na to, że się nie udało. Toczyliśmy nierówną walkę przeciwko wszystkim - przeciwko PiS-owi i Platformie, przeciwko TVN i TVP i wygląda na to, że przegraliśmy - dodał.

Mentzen porównał sondaże i wynik exit poll do... meczu piłki nożnej. Stwierdził, że jego ugrupowanie w ostatnich chwilach straciło dwa gole i przegrało 2:3.

Na początku wyglądało, że nie musi być tak źle - jeszcze w marcu strzeliliśmy gola na 1:0, w czerwcu poprawiliśmy na 2:0 i wydawało się, że jesteśmy blisko tego naprawdę historycznego wyniku. Niestety, potem strzelili nam na 2:1, a w ostatnich chwilach na 2:3 - powiedział.

Teraz muszę powiedzieć, że doskonale wiem, jak czuli się piłkarze Bayernu Monachium, kiedy w 1999 roku w ostatnich minutach stracili Ligę Mistrzów, przegrywając z Manchesterem United - dodał.

Jeden z liderów Konfederacji podkreślił, że nie udało się przewrócić stolika, przy którym siedziały PiS, PO, Lewica i PSL.

Mieliśmy stolik wywrócić, on w pewnym momencie zaczął się troszeczkę chwiać, ale stoi i dalej siedzą przy nim PiS, PO, Lewica oraz PSL. To nie jest porażka naszej idei, (...) to nie jest też porażka naszych diagnoz czy też proponowanych rozwiązań (...). To jest nasza porażka, nasza kolejna przegrana bitwa w tej trwającej jeszcze wiele lat wojnie o dumną i bogatą Polskę - podkreślił.