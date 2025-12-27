​W związku ze wzrostem poziomu wody w rzece Elbląg, służby w Elblągu rozkładają rękawy przeciwpowodziowe. Urząd miasta przekazał, że wzrost wody w rzece jest związany z cofką, gdy silny wiatr z północnego zachodu wpycha wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg.

Przekroczenie stanu alarmowego w rzece Elbląg (zdjęcie poglądowe) / Andrzej Jackowski / PAP

W sobotę wieczorem rzeczniczka magistratu Joanna Urbaniak poinformowała, że w związku z cofką powodującą sukcesywny wzrost poziomu wody w rzece Elbląg, niekorzystnymi prognozami związanymi przede wszystkim z silnym, północno-zachodnim wiatrem, w najbardziej newralgicznym punkcie, czyli na Bulwarze Zygmunta Augusta zachowawczo rozwijane są rękawy przeciwpowodziowe.

Wszystkie służby są w gotowości. Na bieżąco monitorowany jest poziom rzeki Elbląg. Na godzinę 21.40 wynosi on 578 cm (stan ostrzegawczy 590 cm, alarmowy 610 cm) - podkreśliła.

Apel do mieszkańców Elbląga

Służby apelują do mieszkańców o ostrożność, aby nie zbliżali się do brzegów rzeki. Wzywają też do śledzenia informacji na temat sytuacji pogodowej. Przypominamy, aby w sytuacjach zagrożenia dzwonić na numer alarmowy 112. W Elblągu działa również całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 55 239-30-40, 55 239-30-41 - przekazała przedstawicielka urzędu.

Alerty IMGW

IMGW wydało dla regionu Warmii i Mazur w tym dla powiatów braniewskiego, elbląskiego oraz miasta Elbląg ostrzeżenie o silnym wietrze z północnego zachodu, który wieje z prędkością do 45 km/h a w porywach do 85 km/h. Synoptycy ostrzegają także o wystąpieniu oblodzenia.