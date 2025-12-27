Rodzina portugalskiego piłkarza Diogo Joty, który wraz z bratem Andre Silvą zginął latem w wypadku samochodowym, odwiedziła w sobotę Anfield Road, gdzie miejscowy Liverpool podejmuje Wolverhampton Wolves. Było to pierwsze od tragedii spotkanie obu angielskich ekip, w których grał Portugalczyk. Zawodników "The Reds" na murawę wyprowadzili synowie piłkarza. Fani obu ekip wspólnie złożyli hołd zmarłemu piłkarzowi.

Portugalczyk Diogo Jota był piłkarzem Wolverhampton i FC Liverpool. Zginął w wypadku samochodowym / PAP/EPA/ADAM VAUGHAN / PAP

W okolicach stadionu, na którym swoje spotkania rozgrywa Liverpool pojawiły się znicze, kwiaty i szaliki obu zespołów. Zanim Diogo Jota trafił na Anfield Road, reprezentował barwy Wolverhampton Wolves.

Wspólny hołd dla Diogo Joty

Pierwsze od tragicznych wydarzeń z lipca 2025 roku spotkanie obu drużyn było okazją do uczczenia pamięci tragicznie zmarłego piłkarza. Na stadionie pojawiła się rodzina Joty, w tym jego żona. Para wzięła ślub niecałe dwa tygodnie przed feralnym wypadkiem samochodowym.

Zawodników Liverpoolu na mecz ligowy z Wolverhampton wyprowadzili synowie Diogo Joty: Dinis i Duarte. W 20. minucie meczu - to numer, z jakim występował w Liverpoolu - fani zgromadzeni na Anfield Road skandowali nazwisko Joty. W dopingu na cześć piłkarza połączyli się kibice obu drużyn. Nie zabrakło też flag poświęconych pamięci o zmarłym piłkarzu, który zapisał się w historii obu ekip.