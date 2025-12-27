Portugalczyk Cristiano Ronaldo mimo podeszłego, jak na piłkarza wieku, nie zwalnia tempa. Gwiazdor futbolu występujący obecnie w Arabii Saudyjskiej zdobył kolejne dwie bramki dla klubu Al-Nassr w wygranym 3:0 meczu z Al-Okhdood. W sumie słynny piłkarz ma już na koncie 956 goli i powoli zbliża się do przekroczenia bariery tysiąca trafień w zawodowej karierze.
Oba trafienia 40-letni Ronaldo zaliczył w pierwszej połowie. Otworzył wynik w 31. minucie, strzelając z bliska po rzucie rożnym, a na 2:0 podwyższył po efektownym uderzeniu piętą w doliczonym czasie tej części gry.