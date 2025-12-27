Dorobek znakomitego Portugalczyka mógł być w sobotę jeszcze bardziej efektowny, ale w 65. minucie strzelony przez niego gol został anulowany z powodu spalonego. W końcówce spotkania, a konkretnie w 4. minucie doliczonego czasu gry, wynik spotkania ustalił jego rodak Joao Felix.

Obaj piłkarze znajdują się na czele klasyfikacji strzelców saudyjskiej ekstraklasy, mając po 12 goli. Natomiast ich drużyna jest liderem tabeli z kompletem 30 punktów, wyprzedzając o cztery Al-Hilal.

Al-Nassr został pierwszym zespołem w historii Saudi Pro League (odpowiednik polskiej ekstraklasy), który wygrał 10 pierwszych meczów w sezonie. Ronaldo zbliża się do granicy tysiąca bramek w karierze. Obecnie, licząc wszystkie rozgrywki oraz występy w reprezentacji, zdobył 956, z czego 40 w mijającym roku.