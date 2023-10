W ostatnich trzech godzinach kilkadziesiąt obwodowych komisji wyborczych w Krakowie zgłosiło zapotrzebowanie na dodatkowe karty do głosowania, a do jednej komisji trzeba było dowieźć dodatkową urnę z powodu przepełnienia obecnych urn.

Zdjęcie ilustracyjne / Valdemar Doveiko / PAP

W ostatnich trzech godzinach otrzymaliśmy ogromną liczbę zgłoszeń, to jest kilkadziesiąt takich zgłoszeń, z obwodowych komisji wyborczych o zapotrzebowaniu na dodatkowe karty. Karty z rezerw na bieżąco rozwozimy do OKW. W pierwszej kolejności kierowca dostarcza karty do tych OKW, gdzie pozostało ich najmniej. Nie mamy jednak informacji, aby w którejś OKW całkowicie zabrakło kart - powiedział Piotr Bukowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK, który koordynuje organizację wyborów.

Jak podkreślił, OKW nie otrzymały 100 proc. wszystkich kart, tylko ok. 80 proc. - chodzi o względy logistyczne, by po głosowaniu łatwiejszy był transport kart.

Z informacją o braku kart do głosowania na Gorącą linię RMF FM dzwonili nasi słuchacze. Jeden z nich poinformował, że taka sytuacja zdarzyła się w obwodowej komisji wyborczej nr 97 zlokalizowanej w szkole podstawowej przy ul. Czerwieńskiego. W tej placówce działa kilka obwodowych komisji wyborczych. Kart do głosowania zabrakło ok. godz. 17. W kolejce po otrzymanie karty do głosowania ok. godz. 18.30 czekało tu kilkadziesiąt osób.

O braku kart mówił także słuchacz oczekujący na głosowanie w komisji nr 135. Od dwóch godzin nie da się zagłosować, bo nie ma kart wyborczych i dostajemy informację, ze nie wiadomo, kiedy one będą - poskarżył się nasz słuchacz.

W OKW nr 292 - w Liceum Ogólnokształcącym XLIII przy ul. Limanowskiego - w urnach zabrakło miejsca i konieczne było dostarczenie dodatkowej urny.

W Krakowie są 454 komisje wyborcze, w tym 411 w stałych obwodach głosowania i 43 w obwodach odrębnych (szpitale, DPS-y, zakłady karne).

Głosowanie i referendum potrwają do godz. 21.

