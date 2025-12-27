W niedzielę spotkanie Zełenski - Trump

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w piątek, że w tę niedzielę - 28 grudnia - planuje się spotkać z prezydentem USA Donaldem Trumpem. "Wiele decyzji może zostać podjętych jeszcze przed Nowym Rokiem" - poinformował na platformie X, mając na myśli postępy w sprawie pokoju w Ukrainie.

Dziennikarz portalu Axios Barak Ravid podał, że do spotkania dojdzie w niedzielę w posiadłości Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie.

Ukraiński prezydent podkreślił, że liczy na omówienie kwestii, w których nie osiągnięto dotąd kompromisu.

Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę. Zobaczymy więc, co ma - powiedział Donald Trump "Politico", mając na myśli Wołodymyra Zełenskiego.

Myślę, że wszystko pójdzie dobrze z Putinem - dodał prezydent USA i zaznaczył, że w najbliższym czasie spodziewa się rozmowy również z prezydentem Rosji.