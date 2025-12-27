"Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze po zakończeniu działań lotnictwa wojskowego" - podała po godz. 8 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wcześniej o poranku lotniska były czasowo zamknięte. To pokłosie zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o poderwaniu polskich myśliwców, wspieranych przez siły powietrzne Hiszpanii, USA i Holandii. Po godz. 8 zakończono działania. "Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - powiadomiło wojsko. Rosja uderzyła ze zdwojoną siłą przed jutrzejszym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Do rozmów ma dojść w posiadłości amerykańskiego prezydenta - Mar-a-Lago na Florydzie.
W nocy z piątku na sobotę doszło do kolejnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Kijów został zaatakowany m.in. pociskami balistycznymi. Witalij Kliczko, mer stolicy Ukrainy, poinformował, że w całym mieście słychać eksplozje. "Proszę schronić się w schronach!" - apelował na Telegramie. Zaatakowany został też Charków. Dwie osoby nie żyją.
"Wróg celowo atakuje obiekty infrastruktury krytycznej i domy ludzi. Jedna osoba została ranna. Mieszkaniec obwodu iwanofrankowskiego prowadził ciężarówkę podczas ataku i został ranny odłamkami w plecy. Został przewieziony do miejscowego szpitala. Udzielana jest mu wszelka niezbędna pomoc medyczna" - podaje Ukraińska Prawda.