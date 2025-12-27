"Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze po zakończeniu działań lotnictwa wojskowego" - podała po godz. 8 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wcześniej o poranku lotniska były czasowo zamknięte. To pokłosie zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o poderwaniu polskich myśliwców, wspieranych przez siły powietrzne Hiszpanii, USA i Holandii. Po godz. 8 zakończono działania. "Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - powiadomiło wojsko. Rosja uderzyła ze zdwojoną siłą przed jutrzejszym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Do rozmów ma dojść w posiadłości amerykańskiego prezydenta - Mar-a-Lago na Florydzie.

Zmasowany atak na Ukrainę

W nocy z piątku na sobotę doszło do kolejnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Kijów został zaatakowany m.in. pociskami balistycznymi. Witalij Kliczko, mer stolicy Ukrainy, poinformował, że w całym mieście słychać eksplozje. "Proszę schronić się w schronach!" - apelował na Telegramie. Zaatakowany został też Charków. Dwie osoby nie żyją.

"Wróg celowo atakuje obiekty infrastruktury krytycznej i domy ludzi. Jedna osoba została ranna. Mieszkaniec obwodu iwanofrankowskiego prowadził ciężarówkę podczas ataku i został ranny odłamkami w plecy. Został przewieziony do miejscowego szpitala. Udzielana jest mu wszelka niezbędna pomoc medyczna" - podaje Ukraińska Prawda.

Komunikat wojska. Prewencyjnie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce

W związku z rosyjskim atakiem, który trwa, poderwano polskie i sojousznicze myśliwce. Podjęto również decyzję o czasowym zamknięciu lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. Po godz. 8 wznowiono operacje lotnicze, a siły powietrzne zakończyły działania.

"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Dziękujemy za wsparcie NATO, Siłom Powietrznym USA i Siłom Powietrznym Hiszpanii, których samoloty pomagały dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowania kierujemy także do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej" - poinformowało po godz. 8 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W niedzielę spotkanie Zełenski - Trump

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w piątek, że w tę niedzielę - 28 grudnia - planuje się spotkać z prezydentem USA Donaldem Trumpem. "Wiele decyzji może zostać podjętych jeszcze przed Nowym Rokiem" - poinformował na platformie X, mając na myśli postępy w sprawie pokoju w Ukrainie. 

Dziennikarz portalu Axios Barak Ravid podał, że do spotkania dojdzie w niedzielę w posiadłości Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie.

Ukraiński prezydent podkreślił, że liczy na omówienie kwestii, w których nie osiągnięto dotąd kompromisu.

Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę. Zobaczymy więc, co ma - powiedział Donald Trump "Politico", mając na myśli Wołodymyra Zełenskiego.

Myślę, że wszystko pójdzie dobrze z Putinem - dodał prezydent USA i zaznaczył, że w najbliższym czasie spodziewa się rozmowy również z prezydentem Rosji. 

