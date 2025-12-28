"W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Elbląg (590 cm) o godz. 1:05 wprowadziłem na terenie miasta stan pogotowia przeciwpowodziowego. Służby pozostają w pełnej gotowości, sytuacja hydrologiczna jest na bieżąco monitorowana" - napisał w komunikacie w nocy z soboty na niedzielę prezydent Elbląga, Michał Missan.

Elbląg: W związku z cofką w nocy z 27 na 28 grudnia ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego / UM Elbląg / Materiały prasowe

Trudna sytuacja w Elblągu

"Wprowadziłem na terenie miasta stan pogotowia przeciwpowodziowego" - napisał w nocy prezydent Elbląga Michał Missan.

Został on ogłoszony w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Elbląg - 590 cm, trendem wzrostowym i niekorzystnymi prognozami związanymi z silnym północno-zachodnim wiatrem - poinformowała rzeczniczka urzędu miasta w Elblągu, Joanna Urbaniak.

Rzeczniczka miasta zapewniła, że wszystkie służby pozostają w gotowości, a poziom rzeki jest na bieżąco monitorowany.

Cofka w Elblągu. Numer do Centrum Zarządzania Kryzysowego

W sobotę w godzinach wieczornych w najbardziej newralgicznych punktach miasta - na Bulwarze Zygmunta Augusta i przy ul. Warszawskiej - prewencyjnie rozłożone zostały rękawy przeciwpowodziowe. Wzrost poziomu wody w rzece jest związany z cofką, gdyż silny wiatr z północnego zachodu wpycha wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg. Poziom alarmowy dla rzeki Elbląg w Elblągu wynosi 610 cm.

Służby zaapelowały do mieszkańców o ostrożność i o to, by nie zbliżali się do brzegów rzeki. Wzywają też do śledzenia informacji na temat sytuacji pogodowej.

Przypominamy, aby w sytuacjach zagrożenia dzwonić na numer alarmowy - 112. W Elblągu działa również całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 55 239-30-40 oraz 55 239-30-41 - poinformowała przedstawicielka urzędu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla regionu Warmii i Mazur, w tym dla powiatów: braniewskiego, elbląskiego oraz miasta Elbląg ostrzeżenie o silnym wietrze z północnego zachodu, który wieje z prędkością do 45 km/h a w porywach do 85 km/h. Synoptycy ostrzegają także przed oblodzeniem.