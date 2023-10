BBC: PiS może mieć problemy z zapewnieniem sobie trzeciej kadencji

Odmiennego zdania jest brytyjskie BBC. Jak pisze stacja: "prawicowo-populistyczne Prawo i Sprawiedliwość jest na dobrej drodze do zdobycia większości mandatów w wyborach parlamentarnych, jak sugerują wyniki exit poll, ale może mieć problem z zapewnieniem sobie trzeciej kadencji". Według BBC, choć PiS może zdobyć 200 miejsc w Sejmie, to brakuje mu nieco do 230 mandatów potrzebnych do osiągnięcia większości. Konfederacja z kolei nie osiągnęła tak dobrego wyniku, by rządzący mogli na niej polegać w przypadku formowania ewentualnej koalicji.

"The Guardian" idzie o krok dalej i opisuje, co zwycięstwo opozycji w wyborach oznaczałoby dla transformacji energetycznej Polski. "Mimo że przedsiębiorstwa i osoby prywatne instalują w domach pompy ciepła i panele słoneczne na dachach - częściowo dzięki dotacjom rządowym - Prawo i Sprawiedliwość oświadcza, że zdecydowanie stoi po stronie przemysłu węglowego. W deklaracjach węgiel traktują jak polskie złoto" — czytamy. Dziennikarze zwracają uwagę na słowa analityków, którzy twierdzą, że zwycięstwo opozycji może to zmienić.

Niemieckie media o wysokiej frekwencji

Niemieckie "Deutsche Welle" zauważa wysoką frekwencję w wyborach (72,9 proc. według badania exit poll firmy Ipsos). "Rekordowa frekwencja podniosła nastrój wśród głosujących, Polacy w kraju i na świecie wybierali przedstawicieli do Sejmu i Senatu" - czytamy. Kanał zwrócił też uwagę na rekordową liczbę Polek i Polaków, którzy zgłosili chęć głosowania w Niemczech — ponad 109 tys. osób. "Polacy, którzy od dawna mieszkają w Niemczech, przyznawali, że tak wielkiego zainteresowania wyborami nie było jeszcze nigdy" — czytamy.

"Bild" pisze, że Polska jest o krok od zmiany władzy. "Narodowo-konserwatywna partia PiS premiera Mateusza Morawieckiego sprawująca władzę od 2015 r., prowadzi po wyborach parlamentarnych, ale brakuje jej większości absolutnej" — czytamy.

"Znana z antyukraińskich haseł partia, główny oczekiwany partner PiS w ostatnich tygodniach znacząco straciła poparcie wyborców — sondaże exit poll przewidują, że uzyska 6,2 proc. głosów i piąte miejsce" — tak pisze z kolei Ukrainska Prawda o wyniku Konfederacji.

"Najważniejsze wybory w Polsce od czasu upadku komunizmu"

Francuskie media podkreślają, że to "były najważniejsze wybory w Polsce od czasu upadku komunizmu, których stawką jest praworządność". Le Monde wskazuje, że "Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości zmniejszyło się od ostatnich wyborów w 2019 r. w wyniku wysokiej inflacji, oskarżeń o kumoterstwo i konfliktów z europejskimi sojusznikami".

Wyniki exit poll komentują również włoskie media. Agencja ANSA podkreśla, że "pozwolą one porzucić antyunijny kierunek, który charakteryzował władze w Polsce i powrócić do bardziej koncyliacyjnych relacji z Unią Europejską".